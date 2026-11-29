Puntata dai toni accesi quella andata in onda ieri sera, sabato 28 novembre 2026, di “Ballando con le Stelle“, con il voto di Guillermo Mariotto all’esibizione della coppia Bocchi-Pernice che ha scatenato il caos. Tutti i dettagli di quanto accaduto in puntata.

Ballando con le Stelle: Mariotto dà 9 a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice e scatena il caos

Ieri sera, sabato 28 novembre 2026, è andata in onda una nuova puntata di “Ballando con le Stelle“, il dance show Rai condotto da Milly Carlucci. Puntata dai toni accesi e che ha riservato numerosi colpi di scena. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice hanno eseguito una performance senza precedenti, si sono infatti esibiti in un “boogie”, con prese e movimenti che i giudici hanno definito come “eccezionali”.

Tutti infatti hanno dato come voto 10, tutti tranne uno, ovvero Guillermo Mariotto, che ha invece assegnato un 9: “Molto carino stavolta davvero, le prese erano un po’ incasinate ma vi siete ripresi bene. Molto bravi complimenti”, ha detto il giurato tra i fischi del pubblico. Mariotto è stato dunque l’unico a non assegnare il massimo punteggio, scatenando in questo modo il caos.

Ivan Zazzaroni ha subito criticato il collego, invitandolo a modificare il voto in un 10: “Stavolta il 9 non è accettabile, hanno fatto una cosa incredibile”. E Rossella Erra : “Mariotto non fa un giudizio, ma un voto di vendetta.”

Pernice sul voto di Mariotto: “L’anno scorso ci davi sempre 10”

Il voto 9 di Mariotto all’esibizione di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice ha scatenato il caso. A intervenire Francesca Fialdini, ex partner di ballo lo scorso anno proprio di Pernice, la quale ha cercato di far capire al ballerino le possibili motivazioni che hanno portato Mariotto a non dare il 10: “Non c’entra nulla Noemi, ha dimostrato pienamente di essere una fuoriclasse, ed è ovviamente merito tuo che l’hai portata a questo livello, e Mariotto lo sa. Probabilmente Mariotto vuole, per arrivare al 10, tirarti fuori una rotondità nel ballo che ancora non ha visto. Probabilmente è una questione di poesia. È tutto opinabile, è il suo termometro, il suo parametro di misura, non è il nostro, non è il tuo. Per conquistarlo forse devi fare un passo in più. È un invito a un impegno ancora maggiore, non prenderla male.” Ciò però ha scatenato la reazione di Pernice stesso : “Mi piacerebbe capire cosa fare per avere il suo dieci, perché abbiamo fatto i salti mortali stasera. Lo scorso anno facevamo coreografie più semplici e lui ci dava sempre 10″. A questo punto Mariotto ha parlato della differenza tra Fialdini e Bocchi, che secondo lui sta tutta nell’espressione: “Fialdini aveva una espressione che Bocchi non ha, è un mio modo di vedere. Non mi puoi imporre il tuo 10, per me quelle prese erano impappinate. Era un 9, tenetevelo“.