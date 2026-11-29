Si susseguono le indiscrezioni che vedrebbero la nascita di una nuova coppia a “Ballando con le Stelle”: tra i due ci sarebbe stato anche un bacio. I dettagli.

Ballando con le Stelle, Ravagnani e Martinelli sempre più vicini

Dopo le indiscrezioni su Anna Safroncik e Leonardo Lini, ecco che ne spuntano altre su altri due protagonisti di “Ballando con le Stelle“, ovvero Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli.

Tra l’ex prete e l’insegnante di ballo sembrerebbe esserci de tenero, tanto che le indiscrezioni su un possibile flirt sono già partite. Ma attenzione, il Settimanale Oggi ha sorpreso proprio Ravagnani e Martinelli mentre passeggiano mano nella mano nel parco, nei pressi del laghetto di Tor di Quinto, a Roma. Chi li ha fotografati avrebbe anche riferito che tra i due ci sarebbe stato un bacio.

Ma ecco tutti i dettagli.

Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli mano nella mano al parco: “C’è stato anche un bacio”

Il tutto lascerebbe pensare che possa essere nata una nuova coppia a “Ballando con le Stelle”, ovvero quella formata da Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli. Il Settimanale Oggi li ha infatti immortalati mentre passeggiano mano nella mano al parco e, chi li ha fotografati, avrebbe anche asserito di averli visti darsi un bacio.

Ma ecco cosa ha scritto sulla rivista la giornalista Paola Manciagli: “Arrivano al laghetto di Tor di Quinto ciascuno con la propria auto. Passeggiano mano nella mano, lui le cinge le spalle, si siedono vicini. A pranzo si confidano, si chinano sul cellulare di lei, poi tornano a passeggiare in riva all’acqua, tra confidenze e abbracci. Un rapporto che sta crescendo. Chi li ha fotografati racconta anche di un bacio, rimasto fuori dall’inquadratura.” Queste invece le parole di Andrea Biavardi, direttore di Oggi: “A Ballando con le Stelle se la sta cavando molto bene e pare che se la stia cavando molto bene anche nel privato, perché le foto che lo ritraggono in un parco di Roma sono molto belle. Lui è con la sua maestra di ballo, Erika Martinelli. Sembra che tra i due oggettivamente stia nascendo un’intesa molto particolare. Si baciano, adesso non vogliamo parlare di flirt, però guardate le foto e decidete voi che cos’è.” Per il momento si tratta di indiscrezioni, vedremo col tempo se davvero tra i due possa nascere qualcosa di speciale.