Pasquale La Rocca ammette di tenere ancora a Barbara d’Urso e si augura un chiarimento quando lo show sarà finito.

Pasquale La Rocca ha ammesso di tenere ancora a Barbara d’Urso, con cui nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle ha gareggiato. Il ballerino e coreografo napoletano, trentasettenne, ne ha parlato in una lunga intervista al giornalista Mario Manca, dopo i botta e risposta gelidi andati in onda nelle prime puntate della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci.

Il pubblico si era abituato a vederli molto uniti. Il loro legame era nato un anno fa e, secondo quanto riportato, era andato oltre il rapporto tra maestro e concorrente: i due avevano trascorso molto tempo insieme e La Rocca era stato più volte a casa della conduttrice.

Un rapporto che è cambiato

Nell’intervista La Rocca ha spiegato che la tensione e l’insofferenza che mostra nelle discussioni con la d’Urso nascondono un sentimento diverso.

«Sì, mi dispiace che qualcosa si sia rotto. Tante persone mi hanno detto che si nota da alcune mie reazioni e da come ho risposto certe volte, con un po’ di nervosismo e di rabbia: quella rabbia la esprimi quando tieni a qualcuno e quando hai creduto in un rapporto.» Ha aggiunto che quanto vissuto l’anno scorso era vero e che non c’era nulla di costruito.

Il ballerino ha descritto il percorso condiviso con parole forti: «abbiamo vissuto davvero un film, eravamo una grande squadra». Ha detto di aver creduto che il rapporto sarebbe proseguito anche fuori dal programma, e che qualcosa è andato storto. Ha inoltre spiegato di non voler entrare nei dettagli per rispetto di ciò che hanno vissuto. Secondo La Rocca, «Dire ”è solo spettacolo” sarebbe una mancanza di rispetto verso di lei e verso il nostro rapporto».

Il ballerino ha anche detto che a ferirlo sono stati alcuni giudizi della giurata nel corso di questa edizione, che non gli sono sembrati naturali e sinceri.

La speranza di un chiarimento

La Rocca ha detto che il rapporto è certamente cambiato, ma che potrebbe ricostruirsi: «Alcuni rapporti cambiano, e magari in futuro possono ricostruirsi, chissà». Per ora non ci sono stati riavvicinamenti né occasioni di dialogo tra i due, lontano dalle telecamere.

Secondo il ballerino, un confronto privato mentre il programma è ancora in onda non renderebbe giustizia a quanto potrebbero dirsi. Ha affermato di averci pensato più volte e di augurarsi che il chiarimento arrivi quando lo show sarà concluso.

Il percorso di La Rocca tra infanzia, Londra e The Traitors

In un’altra intervista La Rocca ha ripercorso la sua storia. Ha raccontato di aver iniziato a ballare a 9 anni, seguendo i genitori alle lezioni di gruppo in piccole scuole di ballo. Da adolescente, ha detto, la passione è stata talvolta difficile da portare avanti, perché a scuola i compagni lo facevano sentire diverso.

Nel 2012 si è trasferito a Londra con pochi soldi in tasca. Per mantenersi ha fatto lavori diversi, dal venditore di depuratori d’acqua al consulente di telefonia, fino al cameriere in ristoranti italiani. Ha ammesso di essere stato «un disastro» in quel periodo. Ha poi ripreso la danza sportiva, prima di tornare in Italia e approdare a Ballando con le Stelle.

Tra le esperienze recenti c’è anche la partecipazione al reality show di Prime Video The Traitors, che ha vinto insieme a Daniele Gattano. La Rocca ha detto di voler ripetere esperienze come questa e di sognare un giorno Sanremo.

Il ballerino partirà per una crociera alle Canarie con la famiglia. «Partiamo il 20 dicembre», ha detto, indicando che si prenderà una pausa dalle polemiche del programma.