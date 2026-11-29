La musica sarda perde uno dei suoi protagonisti più rappresentativi. È morto a 66 anni Gigi Camedda, tra i fondatori dei Tazenda, il gruppo che ha contribuito a portare le sonorità e la lingua dell’isola alla ribalta nazionale. Tastierista e compositore, aveva costruito insieme ad Andrea Parodi e Gino Marielli un percorso artistico capace di unire tradizione e sperimentazione.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta all’ospedale di Sassari dopo una lunga malattia, ha suscitato profondo cordoglio nel mondo della musica e nella sua città.

Il ricordo del sindaco di Sassari: «Un grande artista e un grandissimo sassarese»

La scomparsa ha colpito profondamente anche la comunità sassarese, alla quale il musicista era molto legato.

A ricordarne il valore artistico e umano è stato il sindaco Giuseppe Mascia, che ha sottolineato il contributo offerto alla diffusione della cultura musicale isolana e il forte attaccamento alle proprie origini. «Oggi ci lascia un grande artista e un grandissimo sassarese, fortemente legato alla sua città, alla sua identità e alle sue tradizioni. Tutti i sardi gli devono essere grati per aver portato la musica isolana oltre il Tirreno», ha dichiarato il primo cittadino.

Nel suo messaggio, Mascia ha evidenziato come Camedda abbia saputo accompagnare la tradizione sarda verso nuove forme espressive, avvicinandola a generi come il rock e il pop e sperimentando soluzioni musicali innovative. Il sindaco ha voluto ricordare anche il rapporto speciale con il centro storico di Sassari, dove l’artista abitava e del cui rilancio era un convinto sostenitore. Un legame che, secondo il primo cittadino, rappresentava pienamente il suo attaccamento alle radici e ai simboli della città. In conclusione, a nome proprio, dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità, Mascia ha espresso «il più profondo cordoglio» e la propria vicinanza ai familiari e a tutte le persone che hanno avuto modo di apprezzare la straordinaria umanità del musicista.

Gigi Camedda, dagli esordi alla nascita dei Tazenda: una vita dedicata alla musica

È morto a 66 anni Gigi Camedda, tastierista, compositore e voce storica dei Tazenda. L’artista si è spento nelle prime ore di oggi all’ospedale di Sassari, dove si trovava ricoverato da tempo per affrontare una grave malattia. A dare la notizia della sua scomparsa è stata la stessa band attraverso i propri canali social, con un messaggio di affetto rivolto al compagno di tanti anni di attività: «Con intorno un mondo d’amore, è volato in alto nel cielo, il nostro e vostro Gigi Camedda. Sarà sempre con noi con la sua voce e la sua inesauribile forza vitale. Ti vorremo bene per sempre».

La passione per la musica lo aveva accompagnato fin dall’infanzia, quando aveva iniziato a studiare pianoforte e tastiere, avvicinandosi successivamente anche alla programmazione dei sintetizzatori. Prima di intraprendere il percorso che lo avrebbe reso famoso, aveva condiviso con Andrea Parodi e Gino Marielli l’esperienza del Coro degli Angeli. Nel 1988, insieme ai due musicisti, aveva fondato i Tazenda, destinati a diventare una delle espressioni più riconoscibili della scena musicale sarda.

La svolta arrivò nel 1991 al Festival di Sanremo, dove il gruppo si esibì insieme a Pierangelo Bertoli con Spunta la luna dal monte. La canzone contribuì a far conoscere in tutta Italia la lingua e le sonorità dell’isola. Dopo la morte di Andrea Parodi, nel 2006, Camedda proseguì il cammino artistico al fianco di Marielli, continuando a dare voce al progetto musicale nato quasi vent’anni prima.