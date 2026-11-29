Un’auto con quattro giovani a bordo si è ribaltata lungo l’autostrada A4 Torino-Milano, all’altezza di Settimo Torinese, nelle prime ore di domenica 29 novembre. Il bilancio è di quattro feriti, uno dei quali in gravi condizioni.

Grave incidente sulla A4, Fiat Punto si ribalta con quattro giovani a bordo

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 6 di domenica 29 novembre lungo l’autostrada A4 Torino-Milano, nei pressi dello svincolo di Settimo Torinese, in direzione Milano.

Una Fiat Punto con quattro ragazzi di età compresa tra i 19 e i 20 anni si è capovolta sulla carreggiata. Stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Le cause del ribaltamento restano da chiarire e sono attualmente al vaglio della polizia stradale di Novara.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento Torino Stura e gli ausiliari di Satap per le operazioni di soccorso e la gestione dell’area.

Auto si ribalta in A4 con quattro 20enni a bordo: le loro condizioni

I sanitari del 118 di Azienda Zero, arrivati con tre ambulanze, hanno prestato le prime cure ai quattro occupanti della vettura.

Come riportato da Torino Today, il conducente e uno dei passeggeri, entrambi ventenni, hanno riportato lesioni non gravi e sono stati trasportati in codice verde all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Più delicato il quadro clinico di un altro ragazzo di 20 anni, che nell’impatto ha riportato un trauma cranico e fratture ad alcune vertebre. Dopo essere stato intubato, è stato trasferito in codice rosso al San Giovanni Bosco, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. Il quarto giovane, di 19 anni, è stato invece accompagnato in codice giallo al Cto di Torino. Spetterà ora agli agenti della Polstrada ricostruire con esattezza la dinamica e accertare che cosa abbia provocato l’incidente.