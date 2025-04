Nel corso del pomeriggio di ieri, domenica 20 aprile 2025, un bimbo di appena 18 mesi ha ingerito accidentalmente del liquido per gli scarichi. Le sue condizioni di salute.

Dramma a Como, bimbo di 18 mesi beve liquido per gli scarichi

Attimi di panico a Como nel pomeriggio di ieri, domenica di Pasqua, quando un bambino di appena 18 mesi ha ingerito accidentalmente un bicchierino di gel destinato alla pulizia degli scarichi domestici.

Erano le 17.45 quando i genitori del piccolo si sono accorti di quanto successo e hanno subito chiamato i soccorsi. Le condizioni del bambino sono apparse subito gravi, tanto che è stato necessario il trasporto d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Bergamo.

Bimbo di 18 mesi beve liquido per gli scarichi: le condizioni del piccolo

Sono apparse subito molto gravi le condizioni del bimbo di 18 mesi che ha ingerito un liquido destinato agli scarichi domestici. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bergamo, ospedale specializzato in emergenze pediatriche complesso. Secondo quando si appende il bimbo si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Al momento non si sa come il bambino abbia potuto ingerire il liquido, le forze dell’ordine stanno indagando per capire l’esatta dinamica della vicenda.