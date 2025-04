Incredibile storia a lieto fine arriva da Carpi, provincia di Modena. Un bimbo di appena 18 mesi ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un pistacchio. I genitori sono riusciti a salvarlo grazie a una videochiamata. Ecco cosa è successo.

Bimbo di 18 mesi rischia di soffocare

Siamo a Carpi, provincia di Modena. Intorno alle ore 14.00 un bambino di appena 18 mesi ha cominciato a mostrare gravi difficoltà respiratorie: un pistacchio gli stava infatti bloccando il respiro. I genitori del piccolo hanno chiamato subito i soccorsi e, dalla Centrale operativa 118 Est di Bologna, è partita subito un’ambulanza. Nel frattempo però gli operatori del 118 hanno attivato una videochiamata con i genitori del piccolo, videochiamata che è risultata poi essenziale. Ecco cosa è successo.

Bimbo di 18 mesi rischia di soffocare: l’incredibile salvataggio di genitori e 118

Come detto gli operatori del 118 hanno attivato una videochiamata con i genitori del piccolo, al fine di guidarli nella manovra di disostruzione pediatrica. L’intervento è stata davvero tempestivo, in quanto il pistacchio si è sposato in un bronco e il bambino ha ripreso a respirare normalmente. Una volta sul posto i sanitari, il piccolo è stato portato in ospedale per accertamenti e qui sono stati identificati pezzi di pistacchio nei bronchi. Il bambino è stato operato al Sant’Orsola e ora è fuori pericolo.