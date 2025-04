Un tragico incidente si è verificato nel quartiere Boccadifalco, a Palermo, dove un bambino di quattro anni, Thomas Viviano, è morto dopo essere rimasto ferito in un incidente con una minimoto.

Palermo, minimoto contro muretto: morto bimbo di 4 anni

Il mezzo, secondo gli accertamenti della polizia municipale, era provvisto di rotelle, quando è finito per urtare violentemente un muretto. L’incidente ha avuto luogo lunedì, ma il piccolo si è spento quattro giorni dopo, nella serata di venerdì, all’ospedale pediatrico Di Cristina, dove era stato trasferito in condizioni gravissime. A soccorrerlo per primo è stato il padre, che lo ha immediatamente portato all’ospedale Ingrassia. A seguito della gravità delle ferite, il bimbo era stato intubato e poi trasferito d’urgenza al reparto di neurochirurgia dell’ospedale dei Bambini, dove i medici hanno tentato il tutto per tutto, sottoponendolo a un delicato intervento per far fronte alle gravi lesioni interne e alle fratture al volto. Tuttavia, le condizioni di Thomas sono peggiorate fino ad avviare la procedura di accertamento della morte cerebrale, che si è conclusa nella serata di venerdì con la conferma del decesso.

Aspetti poco chiari nelle indagini

Rimangono tuttavia ancora molti interrogativi sulla dinamica esatta dell’incidente. Le indagini, per le quali sono stati incaricati gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale, sono ancora in corso. Fin da subito, infatti, la ricostruzione di quanto avvenuto è apparsa incerta: tra le ipotesi c’è anche quella secondo la quale il bambino potrebbe non essere stato solo sulla minimoto al momento dell’impatto.