Incidente a Torre del Lago

Un grave incidente si è verificato a Torre del Lago, in provincia di Lucca, dove un bambino di soli un anno ha ingoiato una pila. L’episodio ha allarmato i genitori e ha richiesto un intervento immediato da parte dei servizi di emergenza. La chiamata alla centrale operativa del 118 è giunta intorno alle ore , segnalando la situazione critica del piccolo.

Intervento dell’elicottero Pegaso

In seguito alla segnalazione, è stata attivata una risposta d’emergenza che ha visto l’arrivo di un’automedica sul posto. Vista la gravità della situazione, è stato deciso di trasportare il bambino all’ospedale Meyer di Firenze con l’elicottero Pegaso. Questo tipo di intervento è riservato a casi di emergenza, dove il tempo è un fattore cruciale per la salute del paziente.

La pericolosità delle pile

Le pile, in particolare quelle a bottone, rappresentano un rischio significativo per i bambini piccoli. L’ingestione di questi oggetti può causare gravi danni interni, inclusi ustioni chimiche e perforazioni. È fondamentale che i genitori prestino attenzione e mantengano questi oggetti lontani dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, è essenziale contattare immediatamente i servizi di emergenza per ricevere assistenza tempestiva.