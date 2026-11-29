Una donna di 38 anni è stata fermata dopo che il figlio di 4 anni è stato trovato morto nella vasca da bagno della loro abitazione. Si indaga sull'accaduto.

La morte di un bimbo di appena 4 anni ha sconvolto la comunità di Muskegon, nel Michigan, negli Stati Uniti. Il piccolo è stato trovato senza vita all’interno della vasca da bagno della propria abitazione durante un controllo delle forze dell’ordine. Per la vicenda è stata fermata la madre, una donna di 38 anni, ora in custodia con accuse legate al caso.

Bimbo di 4 anni trovato morto nella vasca da bagno: fermata la madre 38enne

Come riportato da Cbs News, l’intervento è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 26 novembre, giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Intorno alle 13:45, gli agenti del Dipartimento di Polizia di Muskegon hanno raggiunto un’abitazione situata nel blocco 2200 di Denmark Street, dopo aver ricevuto una richiesta per un controllo nell’immobile.

Una volta entrati, i poliziotti si sono trovati davanti a una scena drammatica: il bambino era ormai privo di vita e si trovava all’interno della vasca da bagno. Poco dopo, gli investigatori hanno rintracciato la madre all’esterno della casa. La donna, 38 anni e residente a Muskegon, è stata successivamente posta in custodia per accuse collegate alla morte del figlio.

Al momento, tuttavia, non sono stati resi noti pubblicamente né il suo nome né i dettagli delle contestazioni.

Le indagini della polizia e il coinvolgimento dei servizi sociali

Le circostanze che hanno portato alla morte del piccolo restano ancora da ricostruire. Le autorità locali stanno conducendo gli accertamenti insieme ai Child Protective Services, l’organismo del Michigan che si occupa della tutela dei minori. Non sono stati diffusi ulteriori particolari sulle condizioni in cui è stato trovato il bambino, sulle eventuali cause del decesso o su quanto accaduto prima dell’intervento degli agenti.

Gli investigatori hanno infine rivolto un appello a chiunque sia in possesso di informazioni utili, invitandolo a contattare il Dipartimento di Polizia di Muskegon oppure a inviare segnalazioni anonime attraverso Silent Observer.