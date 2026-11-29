(Adnkronos) - "Sto molto meglio. Prendo il farmaco da due mesi e mezzo, sono tornato alle condizioni di giugno". Max Parisi, speaker radiofonico di 58 anni, combatte contro un tumore al pancreas. Parisi è volato negli Stati Uniti per acquistare il Daraxonrasib, il farmaco che rallenta la malattia....

(Adnkronos) – “Sto molto meglio. Prendo il farmaco da due mesi e mezzo, sono tornato alle condizioni di giugno”. Max Parisi, speaker radiofonico di 58 anni, combatte contro un tumore al pancreas. Parisi è volato negli Stati Uniti per acquistare il Daraxonrasib, il farmaco che rallenta la malattia. “Quando ho iniziato la fase terminale, il farmaco non era disponibile.

Negli Usa era previsto l’uso compassionevole. Mia moglie e mio fratello si sono attivati e sono volato in Arizona per iniziare la terapia. Ogni confezione, che dura un mese, costa 38mila euro”, dice a Che tempo che fa, rispondendo alle domande di Fabio Fazio. “La mia famiglia mi ha dato un’opportunità. Io devo andare negli Stati Uniti per i controlli, cercherò di ridurre le visite in America.

La speranza è farmi curare in Italia. Ci sono canali di distribuzione che fanno arrivare il farmaco in Italia. Il prezzo di ogni confezione del farmaco può arrivare a 60/70mila euro”, aggiunge.

Il farmaco è stato approvato dall’agenzia europea. I vari stati dell’Ue, però, procedono in ordine sparso. In Italia, diverse regioni si sono attivate in maniera autonoma.

“E’ il fallimento di un sistema”, dice Parisi evidenziando l’assenza di una linea tempestiva e comune. “Si impazzisce”, dice descrivendo il dramma di chi è costretto a cercare soluzioni disperate. “Di questo farmaco si parla da maggio, ma non c’è un censimento dei pazienti. Io sono volato in Arizona e ho potuto acquistare il farmaco. Ora sto molto meglio, dopo 2 mesi e mezzo di terapia sono tornato alle condizioni di giugno. Senza il farmaco non sarei qui”, dice.

Ad offrire ulteriori informazioni provvede il professor Roberto Burioni. “Il farmaco è arrivato nella primavera scorsa. In uno studio su pazienti metastatici, colpiti da adenocarcinoma al pancreas, che hanno fallito la prima linea di terapia. Lo studio tratta metà dei pazienti con la chemioterapia e metà con il farmaco. Tra i primi dopo un anno sono vivi il 17%, tra i secondi sono vivi il 53%”, dice Burioni. Il farmaco, in Italia, non è disponibile: “L’iter, in questi casi, prevede le trattative tra gli stati e la casa produttrice del farmaco. La trattativa può durare anche un anno, ma i pazienti non hanno questo tempo a disposizione. In Italia ci sono 4000 pazienti e diverse regioni hanno preso iniziative singole”.

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