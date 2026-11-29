Dieci vittorie in una stagione, come Schumacher, Vettel, Hamilton e Verstappen prima di lui. Antonelli domina a Lusail e lancia la sfida finale ad Abu Dhabi.

Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Qatar, penultima gara del Mondiale di Formula 1, disputata sul circuito di Lusail. Il pilota italiano, già campione del mondo, ottiene la decima vittoria della stagione. Alle sue spalle chiudono il compagno di squadra George Russell e Oscar Piastri su McLaren.

Il Mondiale si chiude dal 4 al 6 dicembre ad Abu Dhabi, con il Gp degli Emirati Arabi.

La rimonta sul compagno Russell

Antonelli parte alle spalle di Russell, ma è subito più veloce. Al terzo giro attacca il compagno di squadra, e Toto Wolff reagisce via radio con un invito preciso: «Basta con le battaglie, Kimi».

Poco dopo entra in vigore la virtual safety car, causata da un pannello di polistirolo in posizione pericolosa.

Il pit-stop contemporaneo delle due Mercedes costa all’italiano 8 secondi. Antonelli aspetta, poi riparte a caccia con un ritmo su gomme hard che lo porta a 7 decimi dalla W17 di Russell.

Il vantaggio si gioca anche sul danno subito da Russell. Un pezzo del pannello distrutto al via da Arvid Lindblad si incastra nel fondo della sua monoposto.

Alla seconda sosta i meccanici perdono alcuni secondi per cercare di risolvere il problema, e Antonelli passa al comando.

Nel finale Russell chiede di riprendere la posizione. Antonelli risponde: «Fatemi sapere se alla fine volete che lo lasci passare». Il suo ingegnere Peter Bonnington replica: «Al momento non è un’ipotesi». Il vantaggio è di 16 secondi.

Il record e la Mercedes

Antonelli è il quinto pilota della storia a raggiungere la doppia cifra di vittorie in una stagione. Prima di lui ci sono riusciti Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Max Verstappen, che nel 2023 ha portato il record a 19.

È anche il secondo pilota Mercedes a salire almeno a 10 vittorie. Il primato di Hamilton, fermo a 11, può essere eguagliato domenica ad Abu Dhabi. Dopo due gare senza podio, tra Brasile e Las Vegas, la Mercedes torna a correre sui livelli dell’inizio stagione. Il distacco sugli avversari supera il mezzo minuto, con Piastri primo degli altri davanti a Verstappen e Lando Norris.

Via radio Antonelli esulta: «La macchina era una bestia». Nelle interviste aggiunge: «Era irreale». Sulla scelta di cedere la vittoria a Russell dice: «il team ha deciso diversamente e io ho continuato con la mia gara».

Ferrari sesta e settima

Le Ferrari sono penalizzate dalla virtual safety car, che costa alle Rosse circa dieci secondi rispetto ai leader, che la sfruttano per il primo cambio gomme. Lewis Hamilton chiude sesto e Charles Leclerc settimo. Il risultato vale la seconda posizione nella classifica costruttori.

Leclerc parte dietro a Hamilton e lo supera alla ripartenza, dopo la virtual safety car. Via radio chiede: «Dobbiamo seguire quello che ci siamo detti questa mattina?». A tre giri dalla fine il team gli ordina di non lottare. Leclerc obbedisce, ma supera Hamilton subito dopo la bandiera a scacchi. Il pit-stop gli costa altri 9 secondi, per sistemare la posteriore destra. Alla fine il monegasco commenta: «Dovevamo trovare una soluzione».

Nelle classifiche di Formula 1 l’ordine d’arrivo del Gp del Qatar e la classifica piloti sono pubblicati dopo la gara.