Il Circus della Formula 1 torna in pista a Lusail, in Qatar, per il Gran Premio del Qatar, ventiduesimo e penultimo appuntamento del mondiale 2026. Il titolo piloti è già stato assegnato a Kimi Antonelli, mentre il titolo costruttori è andato alla Mercedes.

Gli orari delle prove libere e del weekend

Il fine settimana si apre oggi, venerdì 27 novembre, con le prime due sessioni di prove libere.

La prima si corre alle 14:30, la seconda alle 18.00. Tutte le sessioni del Gp del Qatar sono trasmesse in diretta da Sky su Sky Sport F1, canale 207, e in streaming su Sky Go e Now.

Sabato la terza sessione di prove libere scatta alle 15.30, con le qualifiche alle 19.00.

La gara di domenica si avvia alle 17.00.

La Ferrari dopo la gara di Las Vegas

La scuderia di Maranello arriva a Lusail dopo il Gran Premio del Nevada, disputato a Las Vegas, dove Lewis Hamilton ha chiuso settimo e Charles Leclerc decimo. Il risultato ha deluso la squadra, che cerca ora il riscatto.

Il rapporto tra i due piloti è al centro dell’attenzione. Hamilton e Leclerc sono in forte contrasto e lo mostrano anche in pista, dove si combattono l’uno contro l’altro. Le polemiche sono molte, mentre i risultati sono pochi.

Verstappen, Mercedes e il finale di stagione

Max Verstappen ha vinto a Las Vegas davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Nelle ultime gare l’olandese ha accorciato le distanze da Antonelli, e a Lusail si prevede una lotta serrata tra Mercedes, McLaren e Red Bull.

Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha commentato la gara in Nevada con queste parole: «Il modo migliore per lasciarsi alle spalle un risultato deludente è tornare subito a correre». Ha poi aggiunto: «Siamo stati in lotta nelle prime posizioni per tutta la serata, è un aspetto da cui possiamo trarre fiducia». Sulla corsa ha detto: «C’è stata azione dall’inizio alla fine e tanti colpi di scena», e ancora: «Un posto folle per una gara folle!».

Per il Qatar Wolff avverte: «Il circuito non dà tregua». Il dirigente ha indicato le curve ad alta velocità, i cordoli aggressivi e le temperature elevate come fattori che mettono alla prova vetture e piloti, oltre al limite nella durata degli stint delle gomme.