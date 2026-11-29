Un nuovo ordigno è esploso nella notte a Roma, alimentando la preoccupazione tra i residenti della periferia est della Capitale. Nel mirino una palazzina Ater del Quarticciolo, dove la deflagrazione ha danneggiato l’ingresso dello stabile.

L’ipotesi intimidazione e le reazioni delle associazioni: oltre 30 ordigni da settembre

Sull’episodio è intervenuta sui social l’associazione Luce sia, indicando come possibile obiettivo dell’intimidazione un proprio associato, impegnato contro il degrado e lo spaccio nella zona.

«Contro un nostro associato che da solo ha avuto il coraggio di dire basta», hanno scritto i rappresentanti, annunciando di non voler arretrare e chiedendo alle istituzioni, in particolare ad Ater e al Prefetto, interventi contro le occupazioni abusive degli alloggi.

Una posizione diversa è arrivata dagli attivisti di Quarticciolo Ribelle, che hanno condannato l’esplosione e criticato l’utilizzo delle vicende del quartiere nel dibattito politico.

Il gruppo ha annunciato un’iniziativa per la serata al Teatro Biblioteca Quarticciolo, con la proiezione del film Non succederà più, e un nuovo appuntamento in piazza il 20 dicembre, in occasione dei due anni dall’approvazione del decreto Caivano.

Anche l’assessore alle Periferie di Roma Capitale, Pino Battaglia, ha ribadito la necessità di contrastare lo spaccio con interventi continuativi e di restituire gli spazi pubblici ai cittadini.

Il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, ha invece sottolineato l’importanza di affrontare il problema alla radice, evitando interventi isolati. L’esplosione si inserisce in una preoccupante sequenza di episodi che interessa Roma est: da settembre sono stati superati i 30 ordigni esplosi in diversi quartieri della zona.

Nuova esplosione al Quarticciolo, bomba davanti alle case popolari: si indaga

Un forte boato ha scosso la zona est di Roma intorno all’1:20 della notte tra venerdì 28 e sabato 29 novembre. Un ordigno rudimentale è esploso davanti a una palazzina Ater in via Cerignola, nel quartiere Quarticciolo, provocando danni al portone d’ingresso e all’androne dello stabile, al civico 12. La deflagrazione è stata avvertita anche nei quartieri limitrofi, da Centocelle all’Alessandrino, fino a Tor Tre Teste e Tor Pignattara, svegliando numerosi residenti. Stando alle ultime indiscrezioni di Roma Today, non sarebbero stati feriti e, dopo le verifiche dei vigili del fuoco, l’edificio è stato dichiarato agibile.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Prenestino, le volanti della polizia e gli artificieri, che hanno confermato la natura rudimentale dell’ordigno. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Roma, che sta cercando di ricostruire la dinamica e il possibile movente. Tra gli aspetti da chiarire anche le modalità con cui l’esplosivo è stato collocato davanti al palazzo.