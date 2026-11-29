Il Perugia batte il Livorno 1-0 allo stadio Renato Curi e ottiene il secondo successo consecutivo in campionato. Il gol decisivo arriva su rigore, trasformato da Ladinetti al 40′ del primo tempo. Con questo risultato i biancorossi superano gli amaranto e salgono al settimo posto nel Girone B di Serie C.

Sugli spalti erano presenti 5575 spettatori, di cui 4300 abbonati.

Il tempo di recupero concesso è stato di 4 minuti nel secondo tempo.

Il rigore e la revisione

Al 36′ Sabbatani finisce a terra dopo un contrasto con Malagrida. Il direttore di gara assegna subito il calcio di rigore in favore del Perugia. Lucarelli, allenatore del Livorno, chiama l’FVS e la revisione va avanti per qualche minuto.

Al 39′ l’arbitro conferma la decisione. Al 40′ Ladinetti va sul dischetto e spiazza il portiere Ciobanu, che aveva preso il posto del titolare Martinez.

Il caso mostra come funziona la revisione. La richiesta parte dalla panchina, ma la decisione finale resta nelle mani dell’arbitro, che la conferma dopo aver rivisto l’azione.

Il Perugia dopo il gol

Dopo il vantaggio il Livorno si rende pericoloso su alcuni calci d’angolo consecutivi, senza trovare il pareggio. Il Perugia controlla la partita nella ripresa, contiene i rischi e gioca qualche ripartenza che non porta a conclusioni efficaci. Il reparto difensivo e il centrocampo convincono, secondo la cronaca della partita.

Il vento freddo che soffia sul Curi rende il match poco spettacolare. Per circa mezz’ora le due squadre si equilibrano, poi i padroni di casa aumentano la pressione fino al rigore.

Al termine della partita Aimo Diana ha parlato della situazione della squadra in casa: «Non tutte le sconfitte che abbiamo subito le abbiamo meritate». Sul futuro della stagione ha aggiunto: “Il senso di responsabilità deve prevalere su tutto”.

Diana ha poi chiuso con l’obiettivo della settimana: “Ora pensiamo a vincere e a restare fuori dalle altre situazioni”. Il prossimo impegno al Curi sarà contro il Latina, occasione per migliorare ancora la classifica.