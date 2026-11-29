Tarantole, scorpioni e millepiedi nascosti in due valigie, diretti in Cina con uno scalo a Parigi

Le autorità peruviane hanno sequestrato 677 animali selvatici vivi nei bagagli di due giovani cittadini cinesi fermati all’Aeroporto Internazionale Jorge Chávez di Lima. Tra gli esemplari ci sono tarantole, millepiedi, scorpioni e lucertole.

Il controllo e il ritrovamento nelle valigie

L’ispezione è stata condotta da agenti del Servizio Nazionale Forestale e della Fauna Selvatica (Serfor), del Ministero dello Sviluppo Agricolo e dell’Irrigazione (Midagri), insieme a funzionari doganali.

Il controllo è avvenuto giovedì 26 novembre e gli animali erano nelle due valigie destinate alla stiva dell’aereo.

Nei bagagli sono stati trovati 386 tarantole provenienti da varie parti del Paese, compresa la regione amazzonica peruviana, 166 millepiedi, 112 scorpioni, 7 lucertole e 6 formiche morte. Gli esemplari erano chiusi in sacchetti con chiusura a zip, sistemati in contenitori di plastica per alimenti.

Per farli sopravvivere al viaggio, gli animali erano avvolti in carta da cucina umida. Uno dei contenitori con le tarantole era nascosto in un piccolo zainetto di peluche portato dalla donna.

Il percorso e il valore del carico

I due viaggiatori dovevano raggiungere Parigi partendo da Lima, per poi proseguire verso Shanghai, in Cina.

Secondo le autorità peruviane, il carico vale circa 100.000 dollari.

Le autorità affermano che questi animali vengono venduti come animali da compagnia nei paesi europei e asiatici. Il traffico illegale di fauna selvatica tende ad aumentare a ridosso delle festività, quando cresce la richiesta di animali esotici da regalare. Il sequestro di giovedì è il secondo analogo avvenuto allo scalo di Lima in meno di un mese.

Il procedimento penale

I due cittadini cinesi sono in custodia della Polizia Nazionale peruviana. La Procura Specializzata in materia ambientale ha avviato nei loro confronti un procedimento penale, che dovranno affrontare.