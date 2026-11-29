La manifestazione di Non una di meno a Roma finisce al centro delle polemiche dopo un coro rivolto alla ministra Eugenia Roccella, con un riferimento alla tragica morte del marito. Le parole pronunciate durante il corteo hanno provocato una dura reazione bipartisan, con messaggi di condanna e solidarietà da parte di esponenti del governo e dell’opposizione.

Coro contro Eugenia Roccella durante il corteo femminista: polemica per il riferimento al marito scomparso

Un episodio avvenuto durante la manifestazione nazionale di Non una di meno, organizzata sabato 28 novembre a Roma contro la violenza sulle donne, ha innescato una forte polemica politica. Nel corso del corteo, alcune partecipanti hanno rivolto alla ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, un coro che richiamava la morte del marito: «Roccella ce l’ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato».

Una frase che ha suscitato numerose reazioni di condanna, arrivando a coinvolgere esponenti sia della maggioranza sia dell’opposizione.

Le parole fanno riferimento alla vicenda di Luigi Cavallari, marito della ministra e docente universitario, morto dopo essersi immerso nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese, il 27 giugno 2026. L’uomo si trovava in barca con la moglie quando, dopo essersi tuffato, non era più tornato in superficie.

Il corpo è stato individuato soltanto all’inizio di agosto, al termine di 37 giorni di ricerche. A documentare il coro è stato un filmato diffuso dalla pagina social Welcome to Favelas, successivamente ripreso dalla stessa Roccella su Facebook.

La ministra ha accompagnato la pubblicazione con un commento lapidario: «Non una parola di meno». La manifestazione aveva visto la partecipazione di circa 100mila persone, tra slogan contro il patriarcato e le politiche del governo, bandiere palestinesi, fumogeni e momenti musicali. Tra i messaggi esposti durante la mobilitazione anche «Ci vogliamo vive».

Cori contro il marito di Roccella al corteo a Roma: la reazione di Meloni

La vicenda ha provocato una serie di prese di posizione da parte delle principali figure istituzionali. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affidato ai social una dura condanna: «Usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un gesto che non ha nulla di politico, nulla di civile e nulla di umano». La premier ha definito il comportamento offensivo nei confronti di Roccella e della sua famiglia, concludendo: «C’è un limite alla decenza che non dovrebbe mai essere superato. E chi lo supera dovrebbe soltanto vergognarsi».

Anche il presidente del Senato Ignazio La Russa ha manifestato alla ministra la propria vicinanza. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha parlato di un gesto indegno, mentre il titolare dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha criticato l’utilizzo di un lutto familiare come strumento di attacco politico. Dura anche la reazione della ministra dell’Università Anna Maria Bernini, che ha definito le parole pronunciate al corteo «gravissime» e ha denunciato la trasformazione della morte di un uomo in uno slogan contro la moglie. Sulla stessa posizione Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, secondo cui nessuna forma di confronto democratico può giustificare simili espressioni.

La condanna è arrivata anche dai banchi dell’opposizione. Le parlamentari e i parlamentari del Partito democratico appartenenti alla Commissione d’inchiesta sul femminicidio — Cecilia D’Elia, Filippo Sensi, Valeria Valente, Sara Ferrari, Antonella Forattini e Valentina Ghio — hanno espresso solidarietà a Roccella, precisando che quanto accaduto non deve compromettere il valore di una giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Vicinanza alla ministra anche dalle parlamentari del Movimento 5 Stelle della stessa Commissione, che hanno sottolineato l’incompatibilità tra simili comportamenti e le battaglie per i diritti delle donne.

Meloni: “Usare il dolore di una donna per la perdita del marito come arma di contestazione è un gesto che non ha nulla di civile. Il coro rivolto a Roccella e alla sua famiglia è indegno. C’è un limite alla decenza, chi lo supera dovrebbe solo vergognarsi” https://t.co/y0p9pC26oY — Politikos (@politikosit) November 28, 2026