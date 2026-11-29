«Non possiamo avere paura delle indagini, anche quando producono effetti devastanti». È il messaggio lanciato dal segretario generale dell’Anm, Rocco Maruotti, durante il congresso nazionale dell’Associazione a Napoli. Nel suo intervento ha difeso il lavoro delle procure, richiamando la necessità di distinguere le attività investigative dai processi mediatici e dai giudizi anticipati che possono condizionare l’opinione pubblica.

Tango ammette gli errori della magistratura, Schlein invita a ricucire il dialogo

Nel suo intervento del 27 novembre, il presidente dell’Anm aveva riconosciuto che, nell’ultimo decennio, anche la magistratura associata ha commesso errori e attraversato momenti di degenerazione. Ha ricordato gli interventi correttivi adottati dall’Associazione e dall’attuale Consiglio superiore della magistratura, esprimendo fiducia nell’operato del prossimo Csm.

Tango ha inoltre criticato la tendenza della politica a rispondere ai problemi sociali e ai fatti di cronaca introducendo nuovi reati o aumentando le pene. A suo giudizio, si tratta di soluzioni apparentemente semplici, ma incapaci di affrontare le cause delle criticità e destinate piuttosto ad aggravare il sovraffollamento delle aule giudiziarie e degli istituti penitenziari.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla giustizia minorile, dove, secondo il presidente dell’Anm, dovrebbe prevalere un approccio capace di comprendere il disagio giovanile, anziché puntare esclusivamente sulla repressione e sulla riduzione delle garanzie. Per questo ha indicato nell’avvocatura e nel mondo accademico interlocutori importanti per promuovere una riflessione culturale e rafforzare la fiducia dei cittadini nella giustizia.

Al congresso è intervenuta anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che ha assicurato la disponibilità del suo partito a collaborare in modo costruttivo. Richiamando l’esito del referendum, con circa 15 milioni di voti contrari e 12 milioni favorevoli, ha invitato a non abbandonare il confronto sui temi della giustizia dopo la consultazione. «Dovremmo rimettere al centro i temi di come costruire una giustizia più giusta e più efficiente», ha dichiarato, sollecitando un dialogo capace di superare le divisioni politiche e coinvolgere anche chi ha sostenuto posizioni differenti.

Nordio apre al dialogo sugli stipendi, la replica dell’Anm

Nel corso del congresso è intervenuto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha rivolto alla magistratura un invito alla distensione dopo le tensioni legate al referendum costituzionale. «Il conflitto del referendum costituzionale è stato superato dal tempo. L’inverno del dissidio si sta ricomponendo, occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme», ha affermato. Il Guardasigilli si è soffermato anche sulla questione degli arretrati degli stipendi dei magistrati, riconoscendo che le sentenze definitive devono essere rispettate e applicate, ma auspicando una manifestazione di sensibilità da parte della categoria. In particolare, ha suggerito di valutare un pagamento differito, rateizzato o distribuito nel tempo, considerando il momento di difficoltà economica attraversato dal Paese.

Successivamente, in una nota, Nordio ha precisato di essere pienamente in sintonia con la posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, definendo «una boutade del fine settimana» ogni ipotesi di contrasto tra governo e ministero. Il presidente dell’Anm, Giuseppe Tango, ha accolto positivamente il richiamo al rispetto delle sentenze, ribadendo però che l’Associazione ha semplicemente chiesto l’applicazione di una legge dello Stato e che spetta all’esecutivo individuare le modalità per procedere. Tango ha quindi invitato a riportare l’attenzione sui temi centrali del congresso, a partire dall’efficienza del sistema giudiziario.

“Non si può avere paura delle indagini”: il messaggio dell’Anm al congresso di Napoli

L’Associazione nazionale magistrati (Anm), riunita a Napoli per il suo 37esimo congresso, ha approvato all’unanimità una mozione dedicata alla tutela dell’indipendenza della magistratura. Nel documento viene ribadita la necessità di distinguere tra il diritto di criticare, anche duramente, le decisioni dei giudici e gli attacchi personali rivolti ai magistrati o all’intera istituzione. Secondo l’Associazione, non sono accettabili tentativi di delegittimazione né pressioni capaci di condizionare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie. Un principio che, si legge nella mozione, deve essere garantito anche all’interno degli uffici e negli organismi di autogoverno, mettendo ogni magistrato al riparo da interferenze indebite.

Un altro passaggio riguarda il rischio dei cosiddetti processi mediatici, con la formazione di giudizi anticipati su persone e vicende ancora oggetto di indagine. «Ci preoccupa soprattutto il processo mediatico, questo voyeurismo giudiziario che si nutre di giustizialismo», ha dichiarato il segretario generale dell’Anm, Rocco Maruotti, sottolineando che le indagini devono svolgersi nelle procure, con il supporto delle forze dell’ordine, mentre i processi devono avere luogo nelle aule dei tribunali.

Maruotti ha inoltre invitato a non temere le inchieste, anche quando producono conseguenze particolarmente pesanti, ricordando al tempo stesso il potere esercitato dalla magistratura sulla vita delle persone. Ha poi chiarito che le diverse procure coinvolte nell’inchiesta sui presunti depistaggi relativi alla strage di via D’Amelio stanno procedendo ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, escludendo l’esistenza di uno scontro tra uffici giudiziari o tra singoli magistrati. Infine, ha richiamato la necessità che anche i giudici mantengano comportamenti improntati a «sobrietà, rigore e rifiuto di ogni protagonismo».