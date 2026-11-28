Marco Bezzecchi ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Valencia, valida per la classe MotoGp e ultimo appuntamento del mondiale 2026. Il pilota italiano, su Aprilia ufficiale, ha preceduto il compagno di scuderia Jorge Martin. Sul podio è salito anche Enea Bastianini, terzo su Ktm.

La giornata è stata segnata dai problemi tecnici ai semafori di partenza e dall’incendio della moto di Marc Marquez.

La gara è stata posticipata di quasi mezz’ora.

Bezzecchi guida la gara dall’inizio alla fine

Bezzecchi partiva dalla pole position. Al via ha superato tutti in Curva 1 e Curva 2 e ha poi allungato con un ritmo che nessuno è riuscito a seguire. Dopo due giri il suo margine aveva già superato il secondo.

Martin è risalito dalla quinta posizione fino al secondo posto. Bastianini ha resistito per il podio fino al traguardo, respingendo l’attacco finale di Ai Ogura, su Aprilia.

Con questo risultato Bezzecchi ha superato di un punto proprio Martin nella classifica piloti, salendo al secondo posto con 406 punti. In testa resta Marquez con 439 punti.

La moto di Marquez in fiamme e le penalità

Il semaforo verde non si è acceso al tempo previsto e la partenza è stata abortita. La Ducati di Marquez ha iniziato a surriscaldarsi e a emettere vapore, poi ha preso fuoco all’altezza della carena. Marquez è saltato giù dalla moto in tempo e i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme.

Al rientro in griglia Marquez ha avuto difficoltà a far partire la moto, che si impennava più volte. Per quanto accaduto è stato penalizzato con un doppio long lap. Il pilota ha scontato la prima penalità al sesto giro e la seconda in seguito, rientrando in pista in quattordicesima posizione. Ha chiuso 13°.

La gara ha perso anche Raul Fernandez, caduto a Curva 2 già al secondo giro. Alex Marquez ha perso la terza posizione e ha chiuso fuori dal podio.

Il campionato costruttori e la gara di domani

Nella classifica costruttori Aprilia guida con 610 punti, davanti a Ducati con 594. Il risultato di Bezzecchi e Martin rende la casa di Noale favorita per il titolo costruttori nell’ultimo appuntamento della stagione.

Domani alle 14 si correrà la gara lunga. Sarà l’ultima corsa della carriera di Marc Marquez, che ha già annunciato il ritiro dopo aver conquistato il decimo titolo.