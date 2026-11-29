La segretaria del Pd Elly Schlein ha accusato il presidente del Senato Ignazio La Russa di voler intimidire la Corte costituzionale in vista del pronunciamento sulla legge elettorale. Le parole sono arrivate dall’assemblea dei sindaci dem di Verona, dove Schlein ha parlato della polemica nata dalle dichiarazioni del presidente del Senato.

Le dichiarazioni di La Russa alla Versiliana

La polemica è partita dall’intervento di La Russa di venerdì alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta. Secondo il presidente del Senato, l’obbligo di indicare il candidato premier è una norma “sacrosanta” che non intacca le prerogative del presidente della Repubblica, ma vincola i partiti a indicare durante le consultazioni il nome che si erano impegnati a sostenere davanti agli elettori.

La Russa ha sostenuto che un’eventuale bocciatura di quell’obbligo favorirebbe la sinistra, perché le opposizioni non saprebbero chi mettere al posto del centrodestra, che ha in giorgia meloni una leader riconosciuta. Sul giudizio della Corte, ha detto di essere certo che l’impianto della legge non verrà toccato, al di là di qualche ritocco.

Le reazioni della maggioranza e dell’opposizione

Il deputato di Fratelli d’Italia e segretario di Presidenza della Camera Riccardo Zucconi ha replicato che La Russa si è limitato a constatare un dato politico evidente. Zucconi ha definito fake news trasformare quell’analisi in un attacco alla Consulta. Fonti vicine al presidente del Senato hanno dichiarato di condividere pienamente la ricostruzione del deputato.

Dall’opposizione sono arrivate critiche molto dure. Schlein ha detto: “Piantatela con gli attacchi alla magistratura”. Il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia ha parlato di gravità istituzionale inaudita. Il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha definito la dichiarazione intimidatoria nei confronti dei giudici della Corte costituzionale. Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha chiesto a La Russa di ritirare le sue parole, mentre Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ne ha chiesto le dimissioni.

Il presidente nazionale dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, ha denunciato un attacco calcolato all’autonomia e all’indipendenza della Corte e allo stato di diritto. Il presidente emerito della Corte Gaetano Silvestri ha parlato di intimidazione preventiva nei confronti dei giudici e ha stimato che una sentenza potrebbe arrivare entro i primi mesi del 2027.

Il tema della legge elettorale

Bonelli sostiene che la nuova legge introduce di fatto un premierato con legge ordinaria, aggirando l’articolo 138 della Costituzione e le prerogative del capo dello Stato, previste dall’articolo 92. La legge è in vigore dallo scorso 24 ottobre, e la Consulta dovrà pronunciarsi sull’obbligo di indicare il candidato premier.