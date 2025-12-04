Il TgLa7 ospiterà questa settimana due dei principali protagonisti della politica italiana: Elly Schlein e Giorgia Meloni interverranno in studio in serate separate, offrendo al pubblico un’occasione unica per ascoltare direttamente le loro posizioni sulle sfide politiche attuali.

Atreju e il confronto a distanza tra le due leader

Il previsto faccia a faccia tra Meloni e Schlein alla festa di Fratelli d’Italia non si terrà: la premier terrà il tradizionale discorso conclusivo del 14 dicembre, mentre la segretaria dem interverrà all’Assemblea del Partito Democratico al Nazareno.

La mancata partecipazione della leader Pd alla kermesse di Atreju segue le tensioni sul possibile coinvolgimento di Giuseppe Conte, che alla fine sarà presente all’evento solo per un’intervista.

La manifestazione, in programma dal 6 dicembre, vedrà la partecipazione di oltre 450 relatori e numerosi volti pubblici, da esponenti politici delle opposizioni a personalità del mondo dello spettacolo e della società civile. Ci sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, la presidente di Magistratura democratica Silvia Albano e il leader dell’Associazione nazionale palestinese Abu Mazen, oltre a Carlo Conti, Gigi Buffon, Mara Venier e Raoul Bova.

Elly Schlein e Giorgia Meloni, colpo di scena: duello “a distanza” in studio da Mentana

Il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, ha confermato attraverso i suoi canali social la presenza di due importanti ospiti in studio. Giovedì 4 dicembre alle 20.00 sarà la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a intervenire al TgLa7, mentre il giorno successivo, venerdì 5 dicembre alla stessa ora, sarà la volta della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Non si tratta di un confronto diretto tra le due leader, ma di due interventi separati che permetteranno al pubblico di ascoltare le posizioni di entrambe in serate differenti.