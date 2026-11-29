Fondo nuovi nati: la maggioranza vuole estenderlo a adottati e affidati

Fondo nuovi nati: la maggioranza vuole estenderlo a adottati e affidati

Fondo nuovi nati, la maggioranza allarga la platea e propone incentivi per le case degli anziani non autosufficienti

La maggioranza lavora a due emendamenti alla manovra che ampliano le platee previste da due misure del disegno di legge di bilancio: il Fondo nuovi nati, dedicato alle nascite a partire dal 2027, e un credito d’imposta per l’adattamento delle abitazioni di persone anziane e non autosufficienti. Le proposte, classificate come super-segnalate, sono all’esame della Commissione Bilancio della Camera.

Il Fondo nuovi nati esteso ai minori adottati e in affido

Il Fondo prevede l’apertura di una posizione presso l’Inps per ogni nuovo nato, sulla quale lo Stato versa 100 euro all’anno fino al compimento dei 18 anni del beneficiario. La misura, secondo il testo, parte dal primo gennaio 2027.

Un emendamento della Lega, a prima firma della deputata Rebecca Frassini, estende il Fondo ai minori adottati e a quelli in affidamento preadottivo o familiare. La posizione resterebbe intestata al minore anche in caso di cessazione dell’affidamento o di successiva adozione. I versamenti di genitori adottanti e affidatari sarebbero equiparati a quelli dei familiari. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, ritiene che questa possibilità debba essere assolutamente prevista nella misura.

Una proposta di Fratelli d’Italia, firmata dalla deputata Augusta Montaruli, va oltre. Prevede che il Fondo possa essere aperto presso l’Inps, su domanda dei genitori, per tutti i minori di 18 anni. In questo caso non sarebbe previsto il contributo statale di 100 euro all’anno, ma sarebbero garantiti i benefici fiscali per i versamenti effettuati dai familiari.

Credito d’imposta per l’adattamento delle case

Un emendamento super-segnalato da Forza Italia introduce un credito d’imposta pari al 50% delle spese documentate sostenute da persone con almeno 80 anni per adattare l’abitazione alle proprie necessità. L’incentivo sale al 75% nei casi di maggiore gravità, cioè per le persone anziane non autosufficienti o con disabilità grave. L’obiettivo, secondo la proposta, è favorire la permanenza delle persone nell’ambiente domestico.

La spesa prevista è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per un totale di 30 milioni. La copertura deriva da una riduzione del Fispe, il Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il primo firmatario è il deputato Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio alla Camera.

Le due misure restano emendamenti. Il loro esito dipenderà dal lavoro della Commissione Bilancio, che dovrà decidere quali proposte inserire nel testo della manovra.