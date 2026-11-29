La polemica tra Simona Ventura e Barbara d’Urso è proseguita dopo il confronto in diretta nella nona puntata di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Dopo le parole della giurata Ventura, che ha accusato la collega di parlare alle spalle anziché affrontare le persone in faccia, la vicenda si è spostata sui social con l’intervento di Giovanni Terzi, marito di Simona Ventura.

Il commento di Giovanni Terzi sui social

Terzi ha commentato il post di un giornalista di Libero, dichiarando di condividerne le considerazioni. Nel suo commento ha invitato a rivedere i commenti critici contro il programma, Milly Carlucci, Simona Ventura e Francesca Fialdini che, secondo lui, erano stati ripubblicati dall’account X di Barbara d’Urso.

Terzi ha poi scritto: “C’è chi ha il coraggio di dire le cose in faccia e chi invece si nasconde”, richiamando le polemiche di passate edizioni del programma e ricordando Teo Mammuccari, Morgan, Barbareschi, Lambertucci e altri.

Nello stesso messaggio ha riportato la frase di Simona Ventura: “sono pronta a fare pace e stimo Barbara”, aggiungendo che la conduttrice non avrebbe accolto la proposta.

I commenti cancellati

Terzi avrebbe poi cancellato i commenti pubblicati, alcuni dei quali erano già stati diffusi tramite screenshot.

Il post commentato da Terzi criticava Barbara d’Urso per il modo in cui, secondo l’autore, costruirebbe la propria immagine pubblica, anche richiamando i dati Auditel e lo share del 22% di un tempo. Il termine “appestata”, usato da Simona Ventura, sarebbe secondo quel post coerente con il personaggio televisivo.

Barbara d’Urso, almeno finora, non ha replicato alle dichiarazioni di Giovanni Terzi.