(Adnkronos) - Pedro Sanchez sconfitto nelle elezioni politica in Spagna e Donald Trump esulta. "Ha perso? Oh, è un'ottima cosa. Ha fatto un lavoro terribile. Si merita di perdere", dice il presidente degi Stati Uniti rispondendo a una domanda dell'Adnkronos sull'esito del voto in Spagna e commenta...