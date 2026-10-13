Viking e Bayern si dividono il risultato, ma la notte regala anche vittorie travolgenti a Barcellona, Atletico e Arsenal.

La seconda giornata della champions league ha regalato una serie di colpi di scena che difficilmente ci si aspettava. Dalla costa norvegese al Mediterraneo, le squadre più blasonate hanno dovuto affrontare avversari decisi a dimostrare che il calcio europeo non è più una domain delle tradizioni. In particolare, il match tra Viking e Bayern Monaco a Stavanger ha catturato l’attenzione di tutti, terminando in un sorprendente 3-3.

Viking- Bayern: un pareggio da film

La partita è iniziata con un attacco fulmineo del Viking, che ha messo in crisi la difesa bavarese già al secondo minuto, grazie a un colpo di testa di Stensness su calcio d’angolo. Entro il 38’ minuto, i norvegesi avevano ampliato il vantaggio con un contropiede di Christiansen, portando il punteggio sul 2-0.

Il Bayern ha reagito nella ripresa: a 54’ minuti Harry Kane ha trasformato un rigore, poi ha pareggiato al 60’ con un perfetto colpo di testa su cross di Kimmich. Un gol di Luis Diaz al 71’ ha temporaneamente restituito il vantaggio bavaresco, ma l’espulsione di Olise al 74’ per doppi gialli ha lasciato i tedeschi in dieci uomini, consentendo a Herman Haugen di pareggiare al 90’ con un colpo di testa su assist di Tripic.

Il ritorno di Kane e la penale decisiva

Kane, con la sua doppietta, ha raggiunto la quota di 57 reti nella competizione europea più prestigiosa eguagliando così Thomas Muller nella classifica all’time. Tuttavia, la sua impresa non è bastata a conquistare i tre punti: il risultato finale ha lasciato il Bayern con un punto, ma ha dimostrato la vulnerabilità di una squadra considerata quasi invincibile.

Altre imprese della seconda giornata

Barcellona travolge il Galatasaray a Istanbul

Il Barcellona è tornato a mostrare la sua capacità offensiva contro il Galatasaray, ribaltando un 0-1 subito in pochi minuti. Dopo il pareggio al 43’ con un destro diagonale di Joao Cancelo, i catalani hanno portato il risultato sul 4-1 grazie a un colpo di testa di Fermin Lopez (50’), un preciso passaggio di Gordon (53’) e un sinistro di Adeyemi (65’). La partita, conclusasi 4-1, ha confermato la leadership dei campioni spagnoli nella classifica.

Atletico Madrid supera il Manchester United

L’ Atletico Madrid ha dominato il Manchester United già nei primi minuti, con Barrios che ha sfondato la difesa avversaria al 1’ minuto. Un secondo tentativo di Cardoso è stato annullato dal VAR per un tocco di mano, ma la pressione dei colchoneros è continuata. L’espulsione di Yoro al 74’ per un fallo su David ha lasciato i Red Devils in dieci uomini, e Lookman ha chiuso i conti al 79’ con un colpo di testa. Il risultato finale 2-0 rappresenta la prima vittoria dell’Atletico contro una squadra inglese nella fase a gironi.

Arsenal sopra Lille: la corsa dei Gunners

L’ Arsenal ha impiegato solo 7 minuti nella ripresa per passare da una partita senza reti a una vittoria netta 3-0. Timber ha aperto le marcature al 64’ con un destro in diagonale, seguito da Eze al 67’ grazie a un cross di Saka, e infine Saka stesso ha chiuso al 71’ con un colpo di testa su assist di Havertz. La partita ha mostrato una reazione rapida e una capacità di finalizzazione decisiva, mantenendo l’Arsenal al vertice della classifica.

Sporting Lisbona e Sabah: le prime vittorie in campionato

Il Sporting Lisbona ha superato il Lens per 2-0, con un primo gol di Luis Suarez al 22’ e il raddoppio di Issa Doumbia al 74’ in contropiede. All’orizzonte, il club azero del Sabah ha conquistato la sua prima vittoria nella fase a gironi, battendo lo Slavia Praga per 2-0 grazie ai reti di Parris e Mickels. Questi risultati ampliano la lista dei club che hanno iniziato la competizione con un cappotto pulito.

Il pareggio del Viking contro il Bayern dimostra che anche le realtà meno blasonate possono incidere sul palcoscenico europeo, mentre le vittorie nette di Barcellona, Atletico, Arsenal, Sporting e Sabah confermano la competitività di una fase a gironi aperta e ricca di colpi di scena.