Uomini e Donne, il riavvicinamento tra Martina e Gianmarco scatena polemiche: Cristina Ferrara rompe il silenzio e racconta i retroscena.

Il ritorno di Martina e Gianmarco a Uomini e Donne ha già fatto discutere fan e appassionati del programma. Dopo mesi di silenzio, i due protagonisti sembrano aver riacceso un legame che molti davano per ormai concluso, scatenando curiosità e polemiche sui social. In questa vicenda, a rompere il silenzio è Cristina, la scelta del tronista romano.

Uomini e Donne, il ritorno tra Martina e Gianmarco fa discutere

Nel complicato intreccio tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri ex protagonisti di Uomini e Donne, emerge un quadro frammentato fatto di incontri sospetti e scelte improvvise. Cristina Ferrara, ex corteggiatrice e scelta di Gianmarco, ha deciso di rompere il silenzio sulle dinamiche che hanno segnato il triangolo amoroso:

“Non c’è nulla di male se l’amore trionfa altrove, ma giocare sporco è un altro discorso“.

Secondo lei, Gianmarco non avrebbe mai provato un reale interesse nei suoi confronti.

“Chi lascia una relazione facendo credere fosse colpa dei litigi, mentre sapeva benissimo di portare avanti qualcosa di facciata, non ha perso una storia, ha solo perso la maschera. E adesso, mettendo insieme i tasselli, ho tutto più chiaro“.

Uomini e Donne, il ritorno tra Martina e Gianmarco: l’incontro sospetto secondo Cristina

Il percorso di Martina a Uomini e Donne aveva visto la scelta di Ciro, con cui sembrava vivere un rapporto stabile e felice, testimoniato dai momenti condivisi sui social. Tuttavia, secondo quanto riferito da Cristina, la De Ioannon avrebbe incontrato Gianmarco prima di chiudere definitivamente con Ciro, scatenando dubbi sulla trasparenza dei comportamenti e sulla fedeltà nella relazione.

“Adesso che ho collegato tutti i punti, capisco anche perché proprio il giorno di “quell’incontro casuale” arrivò quella chiamata poche ore prima, con la scusa di voler mettere tutto nero su bianco. Era già pronto ad andare altrove, cercava solo un modo pulito per far sembrare tutto casuale“.

Nonostante il dolore, Cristina conclude senza rancore, o con una frecciata, augurando a Gianmarco di riuscire “a sentirsi davvero se stesso”.