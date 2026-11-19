Emanuele Fiano abbandona il Pd dopo l'approvazione del ddl antisemitismo, e spiega perché la legge gli sembra incompleta.

Emanuele Fiano, ex deputato del Partito Democratico, ha deciso di lasciare il partito dopo l’approvazione del ddl antisemitismo. Il provvedimento, secondo lui, presenta lacune che il Pd non ha voluto affrontare in aula, e la sua uscita nasce proprio da questo contrasto.

Le critiche di Fiano alla nuova legge

Il primo rilievo riguarda le risorse: la norma è priva di finanziamenti, soprattutto per gli interventi in ambito scolastico e universitario.

Fiano ritiene che sarebbe stato necessario stanziare fondi adeguati. Secondo lui il testo avrebbe potuto essere più incisivo e dettagliato, con maggiore attenzione all’autonomia universitaria, e più esplicito nella formulazione. Riconosce però che il testo già tutela il diritto di criticare uno Stato estero e il suo governo, precisando che tale critica non costituisce discriminazione.

Il dubbio sull’applicazione dei reati

Il punto più delicato, per Fiano, riguarda l’uso concreto della norma. Nel testo non compaiono articoli che definiscano nuovi reati, e questo rende difficile capire come un magistrato possa applicarla. Fiano scommette che anche in Italia la legge non diventerà uno strumento per condannare qualcuno per antisemitismo.

Ricorda inoltre che esiste già la legge Mancino, mentre il nuovo testo ha una finalità preventiva.

Il giudizio sul Partito Democratico

Fiano afferma che il Pd avrebbe dovuto restare sul merito della questione. Aggiunge che Avs e Movimento 5 Stelle, alleati del campo largo, si sono opposti al provvedimento. Le sue parole sono state raccolte in un’intervista a Tgcom24, e la sua decisione di lasciare il partito è arrivata il 18 novembre 2026, dopo che il Pd non aveva sostenuto il ddl in Parlamento.