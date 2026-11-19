Mentre Donald Trump stringe la mano a Vladimir Putin in Cina, i leader europei si preparano a riunirsi a Berlino per decidere come finanziare la difesa dell’Ucraina e per chiedere a Washington un ruolo concreto nei colloqui di pace. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ospita il vertice della cosiddetta Coalizione dei volenterosi, insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al primo ministro britannico Andy Burnham.

Sono attesi più di 30 leader, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

Il vertice di Berlino e il nuovo gruppo negoziale europeo

All’ordine del giorno ci sono garanzie di sicurezza a lungo termine e il sostegno militare e finanziario a Kiev. Zelenskyy ha indicato la difesa aerea come priorità immediata, mentre la capitale ucraina affronta un inverno con la minaccia dei droni russi.

Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner dovrebbero incontrare a Berlino funzionari ucraini e il nuovo gruppo negoziale europeo, composto da Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia, insieme alla presidente della Commissione europea e al presidente del Consiglio europeo. Washington appoggia la partecipazione europea al prossimo round di colloqui, ma Mosca non ha ancora accettato.

Fondi per Kiev: 45 miliardi di prestito proposto da Bruxelles

La Commissione europea ha proposto un ulteriore prestito da 45 miliardi di euro (49,3 miliardi di dollari) per il 2027, di cui fino a 25 miliardi per aiuti militari e 20 miliardi per il sostegno al bilancio. Il prestito seguirebbe un pagamento da 1,71 miliardi di euro effettuato lunedì nell’ambito di un prestito Ue esistente destinato a droni, munizioni e difesa aerea. Anche se il nuovo prestito venisse approvato, resterebbe un buco di finanziamento di 25 miliardi di euro per l’anno successivo.

Sul fronte americano, il Pentagono ha sollevato dubbi. Durante la riunione del Ukraine Defence Contact Group alla sede della NATO, il sottosegretario alla politica Elbridge Colby ha sostenuto che alcuni attacchi ucraini in profondità nel territorio russo hanno rallentato poco l’avanzata militare di Mosca. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha definito quella valutazione “quite a stupid thing”, ricordando gli attacchi russi contro le infrastrutture elettriche e di riscaldamento ucraine.

Europa alla ricerca di un posto al tavolo

Dopo una pausa di nove mesi, funzionari statunitensi, ucraini e russi hanno ripreso i colloqui ad Abu Dhabi. Witkoff e Kushner hanno poi incontrato Putin a Mosca, dichiarando che gli europei parteciperanno al prossimo round. La Center for European Policy Analysis ha osservato con Sharon Hudson-Dean che un successo a Berlino significherebbe impegni più solidi per la difesa immediata dell’Ucraina e per il bilancio 2027. Secondo Hudson-Dean, “Washington should leave Berlin recognising that Europe will shoulder much of the financial and security burden of implementing any settlement, and as such, needs a seat at the table”. Gli europei, che pagheranno gran parte dei costi di garanzie di sicurezza e sanzioni, vogliono essere coinvolti fin dall’inizio.

Divisioni tra i paesi europei

La Polonia sarà rappresentata nel gruppo negoziale, ma il primo ministro Donald Tusk ha escluso ulteriori fondi al PURL per il momento. Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia intendono restare fuori dal prossimo ciclo di finanziamenti Ue. Anche dopo le elezioni in Ungheria, che hanno portato al governo una leadership più favorevole all’Unione, Budapest continua a opporsi all’assistenza militare a Kiev.