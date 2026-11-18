(Adnkronos) - Lo aveva annunciato e ieri lo ha fatto. Dopo il no del Pd al ddl Antisemitismo Emanuele Fiano ha lasciato il partito. Lo ha fatto in diretta tv, a TeleLombardia, visibilmente provato. "Lasciare una comunità nella quale ho militato per più di trent'anni mi riempie il cuore di dolore"...

(Adnkronos) – Lo aveva annunciato e ieri lo ha fatto. Dopo il no del Pd al ddl Antisemitismo Emanuele Fiano ha lasciato il partito. Lo ha fatto in diretta tv, a TeleLombardia, visibilmente provato. “Lasciare una comunità nella quale ho militato per più di trent’anni mi riempie il cuore di dolore”. Fiano, presidente di ‘Sinistra per Israele’, viene dal Pds e poi Ds, è stato tra i fondatori del Pd, membro della segreteria Renzi e Zingaretti.

Solo per citare alcuni suoi incarichi nel partito. Ma con il voto contrario di martedì alla Camera, dice, è stato “superato un limite invalicabile”. Una decisione, sebbene prevedibile, che ha scosso i dem. L’area riformista e non solo. Il “dispiacere” è anche dei vertici Pd. Elly Schlein, come ha raccontato lo stesso Fiano, lo ha chiamato e ha cercato di farlo desistere dalla sua intenzione di lasciare.

Gli ha riferito degli sforzi fatti fino all’ultimo momento utile – compreso un contatto con Giorgia Meloni – per una modifica al testo che potesse consentire di non votare contro. Gli ha riferito del muro trovato nel centrodestra.

Lo ha raccontato lo stesso Fiano: “Il Pd ha provato a far passare alcuni emendamenti inessenziali, come li ha definiti la stessa Segre, che non avrebbero modificato l’essenza del provvedimento.

Sarebbero stati benvenuti, ma la destra non li ha accettati”. A quel punto però, per Fiano e anche per buona parte dell’area riformista, “era doveroso votare a favore perché la battaglia contro l’antisemitismo fa parte della storia della sinistra”. E invece non è andata così. “C’è stata una discussione molto equilibrata con Elly Schlein, che gentilmente mi ha chiamato in serata prima del voto e alla quale ho confermato che per me quella scelta del voto del Partito democratico rappresentava un limite invalicabile alla mia permanenza nel Pd. Lei si è detta molto dispiaciuta, abbiamo parlato in maniera devo dire anche affettuosa ma che non cambia la mia decisione”.

“Oggi sono più solo”, twitta a stretto giro Filippo Sensi dopo la notizia dell’addio. Insieme a Graziano Delrio, Walter Verini, Alfredo Bazoli, Sandra Zampa e Pier Ferdinando Casini, Sensi aveva votato sì al ddl antisemitismo nel passaggio al Senato. Lì la posizione del gruppo dem fu per l’astensione, diventata poi voto contrario a Montecitorio e mercoledì i deputati riformisti (Lorenzo Guerini, Piero Fassino, Lia Quartapelle, Virginio Merola, Nicola Carè) si sono astenuti. “Si poteva evitare”, osserva Verini. Si poteva evitare il voto contrario e quindi l’addio di Fiano. “Resto convinto che questa legge non impedisca la critica politica al governo di Israele. Se una persona come Fiano se ne va, il Pd è un partito più povero”. Ed ancora Fassino: “La sua uscita rappresenta una grave perdita per il Pd. Spero che il gruppo dirigente del partito ne abbia consapevolezza”. Anche Bazoli invita alla riflessione: “Penso che la sua scelta, come quella di altri che si sono aggiunti in queste ore”, ovvero quella di Aurelio Mancuso, “sia una grave perdita per il nostro partito, perché riduce il pluralismo interno, che è il nostro tratto distintivo. Sarebbe un errore sottovalutarla”.

E poi Delrio: “Un addio che è una grave perdita per il Partito Democratico, per la sua capacità di unire le diversità. Emanuele non ha mai fatto mancare la sua voce di condanna ferma al governo Netanyahu né il suo sostegno allo Stato Palestinese, ma non ha mai confuso queste battaglie con la lotta radicale alle discriminazioni verso i cittadini italiani di origine ebraica. Non è un eretico di cui qualcuno possa festeggiare l’uscita. È piuttosto un democratico autentico che merita rispetto ed onore”.

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