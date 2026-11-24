Otto siti monitorati, due nuove regioni e 5.200 studenti coinvolti: il secondo anno di RigeneraBoschi punta su gestione forestale e siccità

Sorgenia prosegue il progetto #RigeneraBoschi fino a dicembre 2028 e lo amplia con due nuove regioni, Lazio e Sicilia. I siti monitorati salgono così a otto. Il progetto studia come i boschi reagiscono alla siccità confrontando aree a libera evoluzione e aree con gestione forestale sostenibile.

Il progetto è stato avviato nel settembre 2024 con cinque boschi in sei regioni.

Il secondo anno ha prodotto dati sul comportamento degli alberi, mentre la parte sociale del lavoro, condotta con l’Università di Bari, è attesa a metà dicembre.

Siccità, deficit idrico e gestione dei boschi

Secondo i dati raccolti con i Tree Talker, in cinque siti su sei la crescita degli alberi diminuisce in modo significativo all’aumentare della siccità atmosferica.

In tutti e sei aumenta il deficit d’acqua del tronco. In una giornata a 30°C con umidità che scende dal 70% al 45% circa, il deficit idrico cresce del 162% al Parco Nord Milano, del 126% ai Piani di Masistro nel Pollino e del 120% a Massa Marittima.

Nelle giornate più secche al Parco Nord il deficit raggiunge 88 micrometri negli alberi non gestiti e circa 28 in quelli gestiti, il 68% in meno.

A Santa Sofia la riduzione è del 41% nelle aree gestite, a Bosco Magnano del 34%. Ai Piani di Masistro invece gli alberi gestiti mostrano un deficit superiore del 19%.

I ricercatori indicano la densità come una possibile spiegazione. A Santa Sofia la pineta gestita conta 685 alberi per ettaro contro 1.042 nell’area non gestita. Al Parco Nord la densità è di 415 contro 528. Al Bosco Incoronata in Puglia le due aree differiscono già in partenza, con 653 alberi per ettaro nella parte gestita contro 383.

Un risultato che dipende dal bosco

Il professor Giorgio Vacchiano, dell’Università degli Studi di Milano, coordina il progetto. Secondo quanto riportato nei risultati, i dati mostrano che il risultato di un intervento dipende da come modifica concretamente l’ecosistema forestale, e che clima, specie, densità e struttura della chioma vanno considerati insieme.

Federica Petra Colombo, responsabile relazioni esterne di Sorgenia, ha detto che il monitoraggio su otto regioni e la prosecuzione fino al 2028 permetteranno di seguire i cambiamenti nel tempo. Antonio Brunori, segretario generale di Pefc Italia, partner del progetto, ha sottolineato che la gestione forestale sostenibile richiede interventi pianificati sulle caratteristiche di ciascun bosco.

Scuole e piattaforma educativa

Sul fronte dell’educazione ambientale, il progetto ha realizzato una piattaforma con Civicamente per studenti dalla terza elementare alla terza media, con laboratori e giochi basati sull’intelligenza artificiale. Oggi i ragazzi coinvolti sono 5.200, e l’obiettivo è raggiungere quota 7.000 nell’anno scolastico 2026-2027.

Il progetto ha inoltre recuperato un sentiero didattico di due chilometri nelle Colline Metallifere, insieme alla Regione Toscana, e ha realizzato un libro per le scuole del Parco del Pollino. Il lavoro è stato premiato a Ecomondo con il Premio Sviluppo Sostenibile e ha ricevuto il patrocinio di Mase e Masaf.