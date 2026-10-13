Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati: l'indiscrezione

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati: l'indiscrezione

Da settimane circolano voci circa una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Su Instagram Gabriele Parpiglia ha lanciato la bomba: la coppia di sarebbe lasciata.

Sarebbe giunta al capolinea la storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dopo settimana di indiscrezioni circa una presunta crisi, Gabriele Parpiglia, su Instagram, ha lanciato la bomba: la coppia si sarebbe lasciata.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati: l’indiscrezione

Da settimane circolano indiscrezioni circa una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Di qualche giorno fa lo scoop che i due non vivrebbero più assieme: l’influencer e il modello erano infatti stati visti assieme al figlio Kian, nato nel gennaio del 2025, passeggiare al parco, ma poi si erano salutati con Pretelli che si era diretto in una abitazione differente da quella in cui vivevano insieme.

Ora arriva la notizia della possibile fine della relazione. L’esperto Gabriele Parpiglia ha infatti pubblicato una storia su Instagram, poco prima dell’ospitata della Salemi a “La Vita in Diretta” da Matano, il quale aveva rivelato di avere una domandona da fare all’influencer. Parpiglia: “sulla fine della storia con Pretelli (non una crisi).” La domanda però non è stata fatta, con Matano che alla fine ha detto: “Il tempo è finito, te la farò la prossima volta.” Ovviamente non si sa per certo che cosa il conduttore volesse chiedere alla Salemi, magari non c’entrava nulla con la sua vita sentimentale.

Intanto il dubbio resta: si sono lasciati o no?

Giulia Salemi e la domanda sul matrimonio

Ad alimentare ancora i dubbi circa la fine effettiva della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il modo in cui l’influencer aveva reagito a quando, nel suo podcast “Non lo faccio per moda”, aveva intervistato proprio Alberto Matano che aveva toccato il tema del matrimonio, chiedendole in modo malizioso se fosse sposata. La Salemi dal canto suo aveva subito cambiato argomento e alimentando così i dubbi sulla sua attuale situazione sentimentale. Al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito la rottura, i segnali però cominciano a essere tanti.