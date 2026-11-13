Due writers sono caduti nella notte dal tetto di Palazzo Nuovo, ovvero la sede dell'Università di Torino, attualmente occupata. Probabilmente volevano realizzare dei graffiti. Sarebbero in gravi condizioni.

Due writers sarebbero caduti da una scala che avevano posizionato al fine di salire sul tetto e imbrattare le pareti di Palazzo Nuovo, ovvero la sede dell’Università di Torino, attualmente occupata dagli studenti. Probabilmente i due uomini volevano realizzare dei graffiti. Sarebbero in gravi condizioni. I dettagli.

Dramma a Torino, due writer precipitano dal tetto dell’università

Grave episodio nella notte a Torino, dove due uomini di 36 anni, probabilmente due writers, sono precipitati dal tetto di Palazzo Nuovo, all’incrocio tra corso San Maurizio e via Sant’Ottavio, sede dell’università del capoluogo piemontese, attualmente occupata dagli studenti. I due uomini, stando a quanto ricostruito sino a ora, volevano effettuare dei graffiti sulle pareti, quando sono precipitati.

Entrambi sarebbero stati imbragati con delle corde, è quindi ancora da stabilire come mai siano improvvisamente precipitati entrambi. Il primo uomo è finito sul marciapiede di corso San Maurizio, il secondo su un tetto sottostante. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi e i carabinieri, questi ultimi al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire che cosa sia successo esattamente.

Dramma a Torino, due writer precipitano dal tetto dell’università: sono in gravi condizioni

Come visto un grave episodio si è verificato nella notte a Torino, dove due writers sono precipitati, per cause ancora da accertare, dal tetto di Palazzo Nuovo, sede dell’università. Entrambi sarebbero stati dotati di corde. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, coi sanitari della Croce Rossa di Torino che sono arrivati con due ambulanze medicalizzate per conto del 118 Azienda Zero. Entrambi sono stati trasportati in codice rosso in ospedale, uno al San Giovanni Bosco, l’altro al Cto. L’uomo ricoverato al San Giovanni Bosco sarebbe il più grave, l’altro sarebbe già stato operato per un femore fratturato. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Non sembrerebbero esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente, ma le indagini sono in corso.