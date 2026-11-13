"Oggi finirà il mondo", lo studio del 1960 che ha previsto l'Apocalisse per il 13 novembre 2026

(Adnkronos) - Oggi finirà il mondo. Uno studio pubblicato sulla rivista Science nel 1960 aveva affermato che venerdì 13 novembre 2026 sarebbe arrivata la fine della civiltà umana e del mondo, a causa del sovrappopolamento. Sessantasei anni fa un gruppo di ricercatori utilizzò la matematica per...

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Oggi finirà il mondo. Uno studio pubblicato sulla rivista Science nel 1960 aveva affermato che venerdì 13 novembre 2026 sarebbe arrivata la fine della civiltà umana e del mondo, a causa del sovrappopolamento. Sessantasei anni fa un gruppo di ricercatori utilizzò la matematica per calcolare la fine dell’umanità, pubblicando un articolo dal titolo ‘Apocalisse: venerdì 13 novembre 2026’, scritto e firmato dal fisico austro-americano Heinz von Foerster.

Nello studio pubblicato su Science, i ricercatori hanno analizzato dati storici demografici degli ultimi due millenni, calcolando quindi la curva di crescita della popolazione mondiale.

Secondo la loro proiezione, la curva avrebbe raggiunto un valore infinito proprio nel novembre del 2026. I ricercatori non hanno indicato un orario preciso, ma secondo loro entro oggi, venerdì 13, la popolazione si sarebbe moltiplicata all’infinito, implodendo a causa del sovrappopolamento.

L’intento dello studio era quello di porre l’attenzione sul tema del sovrappopolamento, molto sentito all’epoca.

La curva ipotizzata dagli scienziati ha rispettato i parametri della ricerca fino ai primi anni ’90, ma in seguito la popolazione mondiale ha rallentato la sua crescita, mandando ‘fuori asse’ la curva.

Inizialmente la popolazione è aumentata perché si è ridotto il tasso di mortalità, ma la sua crescita è sensibilmente diminuita. Nel 1963, tre anni dopo la pubblicazione dello studio, si è assistiti alla crescità più rapida, che ha superato il due per cento l’anno, mentre nel 2020 è scesa sotto l’uno per cento.

Il picco di popolazione, secondo le stime dell’ONU, ci sarà a metà del 2080, quando la Terra raggiungerà i 10,3 miliardi di abitanti, per poi diminuire sempre di più.

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