Lazio, minacce a Lotito: in 22 a processo a Roma

(Adnkronos) – Le minacce, le chiamate notturne, i post contro il patron della Lazio Claudio Lotito portano a processo 22 persone. La procura di Roma, concluse le indagini preliminari, a quanto apprende l’Adnkronos ha disposto la citazione diretta a giudizio con l’udienza predibattimentale fissata per il prossimo 8 febbraio con Lotito parte offesa.

I reati contestati sono minacce, istigazione, diffamazione aggravata e molestie e trattamento illecito dei dati personali.

Fra gli episodi in particolare, ci sono “numerose telefonate, anche in orario notturno” effettuate tra il 2023 e il 2024 all’utenza di Lotito, “senza valida motivazione ed anzi al solo scopo di arrecare turbamento e profondo disagio all’interlocutore per ragioni del tutto futili per i termini e le modalità”. In alcune di queste chiamate il senatore veniva minaccia “di gravi conseguenze laddove non avesse lasciato la Ss Lazio” si legge nel capo di imputazione.

C’è anche un’email inviata a Lotito nell’agosto 2023 in cui si rivolgono gravi minacce al patron della Lazio e in cui si legge tra l’altro “prima o poi ci libereremo di te”. Uno degli imputati inoltre, avrebbe diffuso in una chat Telegram il numero personale di Lotito, “istigando pubblicamente i partecipanti ad arrecare disturbo” al senatore.

Agli atti anche alcuni post sui social in cui si affermava tra l’altro: “Io credo che qualcuno debba fermare Lotito.

Ogni volta che apre bocca dipinge scenari irreali distorcendo la realtà, come può fare una persona che non sta bene di testa. Anche se lui vuole restare alla Lazio a dispetto della volontà della stragrande maggioranza della piazza che prega per la sua dipartita (e non solo dalla Lazio ormai), qualcuno lo deve fermare perché si rischia seriamente che succeda qualcosa. Perché ringraziando dio non siamo negli Stati Uniti dove un pazzo si sveglia e va a sparare ad un candidato alla presidenza, ma anche a Roma è pieno di gente meno matta che rischia di andar fuori di testa se lui continua a provocare come fa da 20 anni a questa parte, perché la pazienza ha un limite e noi quel limite lo abbiamo superato da un pezzo…”. Lo stesso imputato, direttore di una testata online, il giorno successivo ad un incontro di Europa League “a seguito del quale la squadra della Lazio rimaneva esclusa dalla competizione” sulla sua pagina Facebook, “visibile a numerosissimi utenti” scriveva un articolo nel quale si esprimeva con frasi denigratorie, riferite al presidente Lotito, tra le quali ‘lui è il nostro tumore che ci consuma, quel maledetto ospite indesiderato che non si riesce a eliminare, una volta per tutte…”. Un altro imputato usando il telefono della madre aveva minacciato Lotito arrivando a ipotizzare il rapimento del figlio.

Tutte contestazioni che ora finiranno in un’aula di tribunale. Intanto, vanno avanti le indagini nell’ambito di un’altra inchiesta della procura di Roma in cui si ipotizza la diffusione di notizie false con l’obiettivo di “provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Ss Lazio s.p.a”. Nel procedimento sono indagati il presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, l’ad Francesco Maiolini e Luigi Bisignani, accusati di manipolazione del mercato.

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