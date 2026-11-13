Il rosso di “Domenica In”, appuntamento storico di Rai 1, ha vissuto per quattordici anni la conduzione di Mara Venier. La trasmissione, nata negli anni Ottanta, è diventata sinonimo di domeniche pomeridiane italiane, grazie alla capacità della conduttrice di mescolare informazione, intrattenimento e ospiti di rilievo. Negli ultimi tempi, però, la voce dell’ultimo capitolo si è fatta sempre più forte, con la presenter che ha più volte accennato a un possibile ritiro definitivo.

Conferma dell’addio: l’ultima puntata è dietro l’angolo

Nel corso di un’intervista al podcast BSMT, condotto da Gianluca Gazzoli, Mara Venier ha pronunciato una frase inequivocabile: “La verità è che questa è l’ultima Domenica In…”. Il tono è stato fermo, senza margine di dubbio, e ha accompagnato la risposta “Sì, sì, sì” quando gli è stato chiesto se fosse sicura della decisione.

Il messaggio, nonostante la consueta buona dose di ottimismo, non lascia spazio a speculazioni: la conduttrice ha chiuso il cerchio e si prepara a lasciare il suo posto al termine della stagione in corso.

Il programma si prepara alla rivoluzione: Alberto Matano sul piatto forte

Il direttore dell’Intrattenimento Day-Time, Angelo Mellone, ha già anticipato che la partenza di Mara Venier costringerà la rete a ripensare il format.

Tra le ipotesi più discusse troviamo la trasformazione del rotocalco in un format più “giovanile” e un nuovo volto alla conduzione. Il nome più citato finora è Alberto Matano, giornalista noto per La vita in diretta e giurato di Ballando con le stelle. La sua esperienza in programmi di attualità e intrattenimento lo rende un candidato ideale per dare nuova linfa a Domenica In, mantenendo la familiarità con il pubblico ma introducendo un tono più contemporaneo.

Il ricordo amaro del 2014 e il sostegno di Maria De Filippi

Durante la stessa puntata di BSMT, la conduttrice ha rivissuto uno dei momenti più difficili della sua carriera: l’allontanamento forzato dal programma nel 2014. All’epoca, il direttore della rete, Giancarlo Leone, avrebbe motivato la decisione con la frase “non c’era più niente da fare perché ero troppo vecchia”. Mara Venier ha ricordato la frase pronunciata dal suo agente durante una cena, dove le fu comunicato che la Rai non intendeva più affidarle la conduzione. L’esperienza ha lasciato una sensazione di “mancanza di trasparenza” e di “meschinità”. In quel periodo, la conduttrice ha ricevuto un aiuto concreto da Maria De Filippi, che ha offerto sostegno e consigli, permettendo a Venier di ricostruire la sua presenza in televisione.

Il futuro di Domenica In rimane incerto. Se Alberto Matano dovesse subentrare, la dinamica del programma potrebbe cambiare radicalmente, mantenendo però la tradizione di un format aperto a temi di attualità, cultura e intrattenimento. Per ora, la conferma di Mara Venier di chiudere il suo percorso segna la fine di un’era e l’inizio di una possibile nuova fase per il rotocalco domenicale di Rai 1.