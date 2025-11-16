Sgarbi torna in tv, da Mara Venier, e parla del suo libro. "Con Sabrina finito lo stupore è rimasto l’amore, per questo la sposo”

Vittorio Sgarbi è stato ospite oggi, domenica 16 novembre, a Domenica In. L’intervista è apparsa piuttosto strana, come se registrata, mentre Sgarbi parlava a fatica.

Vittorio Sgarbi a Domenica In, preoccupata il suo stato di salute: “Mi sposo a Venezia. Evelina poteva venire”

A Domenica In Vittorio Sgarbi è stato intervistato da Mara Venier e Tommaso Cerno per presentare il suo ultimo libro.

Dopo l’intervista il pubblico ha sollevato molti dubbi sul suo stato di salute, reduce dal ricovero per depressione e gradualmente tornato alla vita pubblica.

Vittorio Sgarbi a Domenica In

Si parte con un filmato che sintetizza la carriera di Vittorio Sgarbi, poi, il pubblico in studio si alza in piedi per applaudirlo, ma Sgarbi non alza neanche gli occhi dal libro. Ha lo sguardo perso, fatica un po’ a rispondere alle domande della conduttrice e sposta il focus su ‘Il cielo più vicino. La montagna nell’arte”.

È Mara Venier a cercare di scuoterlo e suggerirgli di guardare il pubblico in piedi per lui. Solo in quel momento, Vittorio Sgarbi sorride e parla dell’amore per la compagna Sabrina Colle e della volontà di sposarsi.

L’intervista registrata

L’intervista sembra registrata. Alcuni dettaglio non sono sfuggiti. Si notano infatti alcuni stacchi, ma soprattutto Tommaso Cerno commenta l’archiviazione per le accuse nei confronti di Sgarbi, il caso del dipinto rubato, dicendo che è una notizia “di poche ore fa”. La notizia invece è di ieri, e questo potrebbe indicare che l’intervista sia stata registrata nel primo pomeriggio di ieri, sabato 15 novembre.

Il matrimonio con Sabrina Colle

Sgarbi si sposerà con Sabrina Colle a Venezia, alla Chiesa della Fattoria dell’Orto: “A Venezia perché ho vissuto una parte importante della mia vita lì”. Motiva così la scelta del matrimonio, dopo tanti anni: “Per dare, come è giusto, una parte della mia sensibilità e della mia esistenza a chi è stata così vicino e mi ha assistito per darmi forza nelle difficoltà della vita quotidiana”.

“Anche il suo divertimento rispetto alle mie battute – precisa Sgarbi – è una forma di intelligenza che ha trovato poi, oggi, una consolazione e una rassicurazione rispetto alla provocazione o all’idea di dover dire delle cose per stupire: finisce lo stupore e rimane l’amore, che è la cosa più importante”. E conclude “La mia è una volontà di riconoscere la mia riconoscenza a Sabrina”.

Il rapporto con la figlia Evelina

Pochissime parole invece sulla vicenda che coinvolge Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina, che chiede un amministratore di sostegno per il padre. La giovane recentemente, è stata ospite di Domenica In. “Le ho detto di prendere un treno e venire subito da te”, ricorda Mara Venier. “Poteva tranquillamente venire, non è venuta. Ha deciso così”, è la risposta di Sgarbi. “Queste polemiche non mi provocano alcun dolore”.