Evelina Sgarbi: La Battaglia per la Verità su Vittorio Sgarbi

Negli ultimi tempi, la figura di Vittorio Sgarbi e la sua salute sono al centro di polemiche che coinvolgono la figlia Evelina Sgarbi. La giovane sta conducendo una battaglia legale per far emergere ciò che considera la verità sulle condizioni del padre. Questa situazione ha generato un acceso dibattito mediatico, complicato da accuse e controaccuse.

La questione è esplosa quando Evelina ha avviato azioni legali contro trasmissioni televisive e articoli di giornale che, a suo avviso, diffondono notizie false riguardo ai rapporti con il padre. In particolare, ha denunciato l’articolo di Giovanni Terzi, in cui si affermava che Vittorio avesse elargito alla figlia ben 800.000 euro nel corso di 25 anni, cifra poi ridotta a 700.000 euro durante un’apparizione televisiva.

I fatti

Patrizia Groppelli, figura pubblica, ha criticato Evelina sui social, affermando che la giovane ricevesse un mantenimento di 3.000 euro al mese dal padre. Questo ha innescato una reazione da parte della madre di Evelina, Barbara Hary, che ha deciso di tutelare l’onore della sua famiglia attraverso azioni legali. Hary ha dichiarato che non tollererà più la diffusione di informazioni errate, incaricando il suo legale di procedere con una denuncia querela per diffamazione.

Il ruolo dell’avvocato

L’avvocato di Evelina, Lorenzo Iacobbi, ha reso noto che chiunque continuerà a riportare informazioni errate sarà perseguito legalmente. Ha sottolineato che le affermazioni di Groppelli e Terzi sono infondate e tendono a screditare l’immagine di Evelina e della sua famiglia. Secondo Iacobbi, fino all’età di otto anni, Evelina non ha ricevuto alcun supporto economico dal padre e solo successivamente ha dovuto ricorrere ai tribunali per far valere i propri diritti.

La lotta di Evelina per la verità

Durante un’intervista, Evelina ha ribadito la sua determinazione a mantenere alta l’attenzione sulla salute del padre. Ha dichiarato: “Ogni tentativo di silenziarmi non farà altro che rafforzare la mia volontà di parlare. È fondamentale che la verità venga a galla”. La giovane ha anche criticato il silenzio di alcuni membri della famiglia, come la sorella Alba, che ha scelto di rispondere alle accuse solo tramite lettere, evitando apparizioni pubbliche.

Evelina ha affermato di non comprendere questa scelta, sottolineando che chi è convinto delle proprie idee dovrebbe avere il coraggio di esprimerle di persona. Il suo obiettivo è quello di ottenere un amministratore di sostegno per il padre, per garantire che le sue condizioni di salute siano gestite in modo appropriato e trasparente.

Le reazioni del pubblico e dei media

Il caso ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, divisi tra chi supporta Evelina e chi difende Vittorio Sgarbi e la sua compagna, Sabrina Colle. Questo scontro ha portato a una vera e propria guerra mediatica, in cui le affermazioni di entrambe le parti vengono amplificate, alimentando ulteriormente la polemica.

La madre di Evelina ha dichiarato che non tollererà più le falsità diffuse sui social e in televisione, promettendo di combattere legalmente per far emergere la verità. La tensione tra le parti coinvolte continua a crescere e la situazione sembra destinata a rimanere sotto i riflettori.