Dopo quasi tre decenni insieme, Vittorio Sgarbi conferma il desiderio di sposare la compagna che gli ha riportato equilibrio e serenità.

Dopo anni di dichiarazioni contro il matrimonio e una vita sentimentale spesso sotto i riflettori, Vittorio Sgarbi sorprende tutti annunciando il suo prossimo passo: le nozze con Sabrina Colle, la compagna che da quasi trent’anni gli è accanto. Una decisione maturata dopo un periodo difficile, che segna per il critico d’arte un ritorno alla serenità e alla stabilità affettiva.

Un amore duraturo e la scelta della stabilità per Vittorio Sgarbi

Per Sgarbi, che in passato si era dichiarato contrario al matrimonio, la decisione di convolare a nozze segna una svolta significativa. Nel corso dell’intervista a La Vita in Diretta, ha spiegato come le nozze rappresentino “la condizione non transitoria che dà il senso di stabilità rispetto al rischio di turbamenti e tempeste. È ciò che è stabile rispetto a ciò che è transitorio, ciò che è sicuro rispetto a ciò che è pericoloso“.

Sabrina Colle, nata ad Avezzano nel 1973, ha alle spalle una carriera nel mondo della moda e del teatro prima di dedicarsi alle arti visive. Il loro incontro risale agli anni Novanta, e da allora il legame tra i due non si è mai interrotto. Pur avendo sempre creduto in un amore libero, la coppia è rimasta unita, e oggi sembra pronta a dare una nuova forma al proprio sentimento.

Come ha concluso lo stesso Sgarbi, “Sabrina è l’unica in grado di fare ed essere, rispetto a ciò che alcune non sono in grado né di fare né di essere“, un riconoscimento che rivela tutta la profondità e la costanza del loro rapporto.

Vittorio Sgarbi, colpo di scena a La Vita in Diretta: “Sposo Sabrina Colle”

Dopo un lungo periodo di assenza dovuto al ricovero al Policlinico Gemelli di Roma, Vittorio Sgarbi è tornato a parlare pubblicamente della sua vita privata e professionale. Ieri, ospite del programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura ha raccontato del suo nuovo libro e delle difficoltà affrontate negli ultimi mesi, tra cui il complesso rapporto con la figlia Evelina e le tensioni familiari.

Oggi, a La Vita in Diretta con Alberto Matano, Sgarbi ha sorpreso il pubblico annunciando l’intenzione di sposare la sua storica compagna Sabrina Colle, dopo ben 27 anni di relazione.

“C’è ancora questa volontà perché essa restituisce armonia e una condizione di serenità a un momento tempestoso della vita“, ha dichiarato, sottolineando come la presenza della sua compagna sia stata un punto fermo in un periodo segnato da incertezze e difficoltà.