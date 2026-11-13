Jessica Scarpa ha ottenuto il daraxonrasib grazie all'intervento della Regione Lombardia, ma la sua battaglia continua: «Quel farmaco serve a tutte le persone che hanno il tumore che ho io».

Una raccolta fondi da record, la solidarietà di migliaia di persone e l’intervento della Regione Lombardia hanno permesso a Jessica Scarpa di accedere al daraxonrasib, il farmaco contro il tumore al pancreas metastatico. La 36enne ha iniziato la terapia, ma non intende fermarsi: la sua battaglia adesso è anche quella di garantire la stessa opportunità a tutti i pazienti che si trovano ad affrontare la sua malattia.

Jessica Scarpa inizia la terapia con il daraxonrasib: il farmaco acquistato dalla Regione Lombardia

Dopo settimane di appelli, richieste di aiuto e una mobilitazione che ha coinvolto migliaia di persone, Jessica Scarpa ha finalmente iniziato il trattamento con il daraxonrasib, il farmaco sperimentale contro il tumore al pancreas metastatico che potrebbe consentirle di trascorrere più tempo con la sua famiglia.

La 36enne di Olginate, mamma di due gemelli di tre anni e mezzo, ha ricevuto la prima somministrazione della terapia dopo che l’Asst di Lecco ha acquistato il medicinale dagli Stati Uniti, con il finanziamento della Regione Lombardia e l’autorizzazione dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso.

Una svolta arrivata dopo una lunga battaglia, iniziata quando Jessica aveva lanciato una raccolta fondi per sostenere i costi della cura, pari a circa 39.800 dollari al mese.

La campagna aveva raggiunto la cifra straordinaria di 507mila euro in pochi giorni, ma la decisione delle istituzioni lombarde ha cambiato il destino di quei contributi. Il denaro raccolto, inizialmente destinato a consentirle di raggiungere gli Stati Uniti, sarà infatti devoluto in beneficenza, alla ricerca oncologica e all’ospedale di Lecco. La stessa Jessica ha espresso il desiderio di contribuire al miglioramento del reparto che la sta seguendo: «Vorrei fare una donazione all’ospedale di Lecco, magari per rinnovare i letti del reparto di oncologia che so benissimo sono vecchi».

Jessica Scarpa, la battaglia continua oltre la malattia: “Voglio il farmaco per tutti”

Il percorso di Jessica ha acceso i riflettori anche sulle difficoltà di accesso alle nuove terapie. Il daraxonrasib agisce sulla proteina K-Ras, coinvolta nei meccanismi di crescita di numerosi tumori pancreatici. Attraverso un’azione mirata, il medicinale punta a bloccare l’attività di questa proteina e a rallentare la progressione della malattia. Non rappresenta una cura definitiva, ma potrebbe offrire un’aspettativa di vita maggiore rispetto alle terapie tradizionali. Attualmente il farmaco non è ancora autorizzato in Europa e in Italia il suo utilizzo è limitato agli studi clinici.

La vicenda della 36enne ha però avuto anche un risvolto doloroso: accanto ai tantissimi messaggi di vicinanza, non sono mancati gli insulti e le accuse sui social, con qualcuno che l’ha definita una «raccomandata» e altri che hanno messo in dubbio persino la sua malattia. A intervenire è stata la sorella Sharon Scarpa, che ha difeso pubblicamente Jessica: «Mia sorella non ha pianto miseria: ha fatto rumore». Nel suo messaggio ha ricordato che la raccolta fondi era stata avviata prima dell’intervento della Regione e che Jessica aveva semplicemente cercato di ottenere una possibilità in più. Poi una frase che restituisce il peso della situazione: «A una persona a cui i medici hanno prospettato dai 4 ai 6 mesi di vita, del denaro non importa assolutamente nulla».

La protagonista di questa battaglia, intanto, guarda oltre la propria storia e chiede che quanto ottenuto in Lombardia possa diventare un’opportunità anche per altri pazienti: «Chiedo di firmare la petizione, per provare a sbloccare questo farmaco in tutte le parti d’Italia». E aggiunge: «Questo farmaco non regala molto tempo purtroppo, ma dobbiamo combattere per provare a vivere un po’ di più».

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