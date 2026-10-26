Il Consiglio Onu per i Diritti Umani ha affidato a una commissione internazionale indipendente il compito di indagare le violazioni più gravi commesse durante il conflitto in Ucraina. Nata nel 2022, subito dopo l’invasione russa, la commissione ha presentato oggi una relazione in cui la Russia è accusata di crimini contro l’umanità. Le accuse si concentrano su due ambiti: gli attacchi sistematici alle reti energetiche ucraine e la traffico di esseri umani finalizzato a potenziare le forze armate russe.

Attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine

Secondo la commissione, la Russia ha lanciato una campagna mirata contro gli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia in Ucraina. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche hanno avuto un impatto devastante sulle capacità di approvvigionamento elettrico del paese, provocando blackout su larga scala e colpendo soprattutto le regioni orientali.

La relazione sottolinea come tali operazioni siano state coordinate per indebolire la resilienza civile e per esercitare pressione politica su Kyiv.

Aumento di frequenza, intensità e diffusione geografica (2022-2026)

Nel corso di quattro anni, la frequenza delle ondate di bombardamenti è notevolmente aumentata. All’inizio del conflitto le incursioni erano limitate a pochi centri strategici, invece, i danni si sono estesi a oltre trenta località, includendo strutture di stoccaggio di gas e linee di trasmissione ad alta tensione.

L’intensità degli ordigni impiegati è passata da bombe da 150 kg a missile di precisione da più di 500 kg, aumentando il livello di distruzione e rendendo più difficile la ricostruzione.

Tratta di persone per rafforzare le forze armate russe

Un altro capitolo della relazione denuncia la tratta di esseri umani da parte delle autorità russe. La commissione afferma che la Russia ha reclutato, con la forza o con l’inganno, cittadini ucraini – principalmente giovani uomini in età militare – per integrarli nelle proprie unità di combattimento. Questi individui sarebbero stati trasportati clandestinamente attraverso rotte di confine non ufficiali, spesso sfruttati in condizioni di lavoro forzato o addestramento militare senza il loro consenso, configurando così un chiaro caso di reclutamento illecito.

Stato giuridico e riconoscimento della commissione

È importante precisare che la commissione opera indipendentemente dal sistema delle Nazioni Unite: non parla a nome dell’ONU e le sue conclusioni non hanno valore vincolante per gli organi delle Nazioni Unite. Inoltre, Mosca non riconosce la legittimità della commissione e ha respinto le accuse come “politicamente motivate”. Nonostante ciò, la relazione è stata raccolta da numerosi osservatori internazionali, che la considerano una testimonianza documentata delle violazioni dei diritti umani compiute durante il conflitto.

La denuncia evidenzia due strategie distinte ma interconnesse adottate dalla Russia: da un lato il devastante attacco alle infrastrutture energetiche ucraine, dall’altro la sistematica tratta di persone per alimentare il proprio sforzo bellico. La documentazione fornita dalla commissione intende fornire una base probatoria per future procedure giudiziarie internazionali, anche se, al momento, l’assenza di riconoscimento da parte di Mosca rimane un ostacolo significativo.