Una rete di truffatori ha ingannato anziani, sottratto gioielli e denaro, poi ha nascosto il bottino in pacchi postali con una finta onlus per bambini.

Una serie di raggiri rivolti a persone anziane si è conclusa con una scoperta inattesa: il ricavato delle truffe era stato imballato in pacchi postali e inviato sotto una falsa rubrica benefica. L’operazione, coordinata da una banda con base a Napoli, ha coinvolto diverse città del Nord Italia, dal Modenese al bergamasco, passando per il Piemonte.

Il raggiro del finto carabiniere: dalla telefonata alla consegna

Il modus operandi inizia con una telefonata da parte di un soggetto che si spaccia per carabiniere. La chiamata ha lo scopo di allontanare il marito della vittima, inducendolo a recarsi in caserma per presunti controlli su una targa. Nel frattempo, un complice si presenta a casa dell’anziana fingendosi tecnico del tribunale o perito.

Con tono rassicurante, convince la donna a consegnare denaro contante e gioielli, sostenendo che servono a “difendere” il coniuge da problemi giudiziari. La truffa si chiude con la fuga dei truffatori, che portano via il bottino senza lasciare tracce immediate.

Il bottino passa di mano: spedizioni postali con falsa onlus

Dopo aver raccolto i gioielli e il contante, i criminali adottano una tecnica inedita: il tesoro viene imballato in pacchi postali e inviato a un destinatario fittizio.

Per sfuggire ai controlli, i mittenti usano il nome di una presunta onlus per bambini, recandola sulla scatola con la scritta “Donazione giocattoli”. Il gesto nasconde anche due pistole reali – una 357 Magnum e una calibro 22 – sottratte durante una precedente rapina a Piacenza, mescolate a diverse armi giocattolo.

Le quattro partite: Savignano sul Panaro, Casazza, Borgone Susa, Farini

Le indagini hanno permesso di ricostruire quattro spedizioni distinte, tutte partite da località del Nord Italia: Savignano sul Panaro (MO), Casazza (BG), Borgone Susa (TO) e Farini (PC). Ogni pacco, del peso di circa 5 kg, conteneva l’intera refurtiva di una singola truffa. Il circuito postale è stato ingannato dal nome dell’onlus fittizia, consentendo ai colpevoli di muovere il bottino senza destare sospetti.

Indagini dei Carabinieri di Napoli: sequestri e restituzioni

Il Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro ha intercettato i quattro invii e recuperato tutti i contenuti. Sono stati sequestrati 543 grammi di gioielli in oro e 16.730 euro in contanti, oltre alle due pistole reali. Gli oggetti saranno restituiti ai legittimi proprietari, molti dei quali ricche di valore affettivo e storico. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare i membri della rete, che sembrano operare da Napoli verso piccole cittadine del Nord, sfruttando la vulnerabilità delle vittime anziane e la facilità di invio postale.