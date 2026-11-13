Gli allarmi bomba sono stati al centro delle notizie diffuse dai media in questa settimana complice l’attacco via email di possibili allarmi bomba in oltre 6.000 istituti scolastici del paese, la situazione come comprensibile è quindi monitorata costantemente e ogni segnale potrebbe presentare un quadro di difficile gestione da parte delle forze dell’ordine, in tutto questo non mancano anche attività di “lupi solitari” che mirano a creare caos.

Gli allarmi bomba nel nostro paese, come è stato gestito il panico

Relativamente agli allarmi bomba diffusi tramite la massiccia dose di email arrivata a migliaia di scuole nel paese il governo ha fatto sapere di non aver riscontrato alcun pericolo reale per studenti ed insegnanti.

Ciò nonostante sul momento il panico ha spinto le scuole allo sgombero e a chiamare dove possibile i genitori dei minorenni al fine di portarli a casa.

Uno scenario che ha reso e videnti le debolezze del sistema di sicurezza informatica del nostro paese.

La Polizia Postale è riuscita a comprendere dalla lettura della mail stessa che la matrice non sembra essere russa, come inizialmente preventivato leggendo la firma, infatti aveva preso corpo l’ipotesi che – analizzando il dominio web – il possibile hacker fosse di origine taiwanese dato che ha utilizzato l’account di un’università del paese ma su entrambe le piste non vi è ancora assoluta certezza.

Il risultato è che gli attacch i oltre a colpire l’Italia hanno raggiunto altri territori europei come diverse scuole in Scozia e in Irlanda. Tornando al nostro paese le scuole hanno regolarmente riaperto ieri così come oggi senza riscontrare disagi.

Allarmi bomba nelle scuole italiane, due falsi allarmi a Roma e Genova

Come se non bastasse l’eco mediatica degli attacchi bomba falsi alle scuole italiane ha portato ad episodi di emulazione, tramite la costruzione di falsi ordigni, due quelli confermati, rispettivamente in istituti situati a Roma e Genova.

Il caso avvenuto a Roma è riconducibile ad un ex studente 22enne dell’istituto Enrico Fermi, il giovane è stato notato da una guardia giurata mentre posizionava su un palo quello che voleva essere un ordigno e che in realtà era un Power Bank con attaccata un’antenna di un’automobile. La guardia ha chiamato le forze dell’ordine invitando a far arrivare sul luogo gli artificieri, come riporta The Social Post.

Diverso lo scenario a Genova, in questo caso un passante nel cuore della notte ha notato la presenza di due bombole di protossito di azoto davanti ad una scuola primaria situata nel quartier Sampierdarena ed ha chiamato i Carabinieri.

I militari hanno provveduto a sgomberare l’area dai dispositivi che ora sono stati sottoposti ad analisi, ora il principale obiettivo è riuscire a rintracciare l’autore del gesto, difficile al momento stabilire se si sia trattato di uno scherzo o di un atto preparatorio ad un colpo con l’utilizzo di esplosivi: il protossito è utilizzato anche come precursore per aggressivi chimici o preparazione di ordigni.