Famiglia nel bosco, la Corte di Appello dell’Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham-Trevallion: i tre bambini rimarranno dunque nella casa famiglia. Tutti i dettagli.

Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso: i bambini rimangono in casa famiglia

I tre figli di Nathan e Catherine, la cosiddetta famiglia nel bosco, rimarranno in casa famiglia.

La Corte di Appello dell’Aquila ha infatti deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham-Trevallion, confermando la decisione del Tribunale per i minorenni. I tre bimbi, che sono stati affidati a una struttura protetta dal novembre 2025, dovranno quindi continuare a vivere nella casa famiglia di Vasto, almeno fino a nuove disposizioni. I giudici hanno infatti come detto poc’anzi confermato la validità della consulenza tecnica d’ufficio (Ctu), rafforzando così l’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che aveva disposto la permanenza dei minori nella struttura e un percorso graduale di ricongiungimento con i genitori.

Ma ecco la nota dell’avvocato Pillon, il quale ha anche annunciato una nuova iniziativa giudiziaria.

Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso. Pillon: “Era prevedibile”

Come abbiamo visto è stato rigettato il reclamo della famiglia Birmingham-Trevallion, con i tre bimbi che rimarranno, almeno per il momento, nella casa famiglia di Vasto.

Ad annunciarlo in una nota l’avvocato Simone Pillon: “Come purtroppo prevedibile viste le precedenti conferme, la Corte di Appello dell’Aquila ha deciso di rigettare il reclamo della famiglia Birmingham Trevallion a Corte abruzzese ha così deciso di confermare la validità della Consulente tecnica e di convalidare l’ordinanza del Tribunale minorile anche nella parte in cui aveva ignorato le allegazioni relative ai rischi per la salute dei bambini dovuti alla permanenza in casa famiglia. Sono state disattese anche le osservazioni della difesa relative al diritto di libera scelta dei genitori con riguardo alla scuola e non sono state considerate le indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulla residualità del collocamento extrafamiliare e sulla necessità che siano chiaramente indicati i termini della sua durata. Su questi e su altri aspetti della decisione la difesa presenterà nei prossimi giorni ricorso per Cassazione”. Nella nota si legge ancora: “La Corte Abruzzese ha tuttavia confermato il piano di rientro graduale già in essere e che sta procedendo, anche perché i bambini sono molto felici di poter stare con mamma e papà nei fine settimana e nei giorni di incontro infrasettimanale, pur attendendo con ansia il rientro definitivo.”