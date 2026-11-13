Stop a tutti gli aerei negli Usa, voli bloccati per motivi di sicurezza

(Adnkronos) - La Federal Aviation Administration (Faa), l'autorità federale statunitense per l'aviazione civile, ha ordinato la sospensione di tutti i voli negli Stati Uniti fino a nuovo avviso, a causa di "circostanze straordinarie e per ragioni di sicurezza". Lo ha annunciato la stessa Faa in un...

(Adnkronos) – La Federal Aviation Administration (Faa), l’autorità federale statunitense per l’aviazione civile, ha ordinato la sospensione di tutti i voli negli Stati Uniti fino a nuovo avviso, a causa di “circostanze straordinarie e per ragioni di sicurezza”. Lo ha annunciato la stessa Faa in una nota, precisando che “il blocco del traffico aereo dovrà rimanere in vigore fino a nuova comunicazione” e che “i voli internazionali saranno gestiti caso per caso”.

Le cause della decisione – riporta la Cnn – non sono ancora chiare, ma il provvedimento arriva dopo che in alcune zone del Paese erano state segnalate interruzioni delle frequenze radio utilizzate per le comunicazioni aeronautiche. Secondo la Cnn, non si tratterebbe di un cyberattacco.

“La Federal Aviation Administration (Faa) ha emesso uno stop al decollo a livello nazionale per tutti gli aeroporti degli Stati Uniti in seguito a un problema di comunicazione che ha colpito tutti i Centri di Controllo del Traffico Aereo delle Vie Aeree.

I tecnici della FAA stanno indagando sul problema. Forniremo aggiornamenti immediati non appena li avremo”, le parole del segretario Usa ai Trasporti, Sean Duffy.

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