Roma, dopo denuncia Adnkronos riparte la scala mobile della stazione della Metro Ponte Mammolo

(Adnkronos) - La scala mobile della stazione metro di Ponte Mammolo a Roma ha ripreso a funzionare oggi, all'indomani della denuncia dell'Adnkronos. Ieri una donna anziana, con deambulatore, si era diretta all’ascensore ma l'aveva trovato bloccato da una barriera gialla con su scritto “Manut...

(Adnkronos) – La scala mobile della stazione metro di Ponte Mammolo a Roma ha ripreso a funzionare oggi, all’indomani della denuncia dell’Adnkronos.

Ieri una donna anziana, con deambulatore, si era diretta all’ascensore ma l’aveva trovato bloccato da una barriera gialla con su scritto “Manutenzione in corso”. Ma ne i pressi non c’era alcun operaio.

Senza perdersi d’animo, era andata verso le scale mobili dove però ha trovato altre barriere gialle, nessun messaggio e l’impianto inesorabilmente fermo. Operai nelle vicinanze? Neanche l’ombra. Qualche istante di esitazione e con la forza di chi veramente vuole andare avanti a quel punto ha iniziato la sua salita, 38 gradini, a piedi. A oggi l’ascensore resta ancora fuori uso.

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