Il pilota Ferrari Charles Leclerc ha presentato una nuova linea di abbigliamento, legata al Charles Leclerc Shop. Il monegasco si era già fatto conoscere con i gelati Lec, nati dalla collaborazione con Grom nell’aprile 2024. Il dolce ipocalorico si era diffuso rapidamente nei supermercati italiani.

Dalla linea di gelati al brand di moda

Dopo quell’esperienza, Leclerc ha scelto la moda come nuovo terreno. A novembre 2025 ha lanciato CL16, il suo primo marchio personale di abbigliamento, poi aggiornato un anno più tardi, nel novembre 2026. La collezione unisce felpe oversize, tute, magliette, cappelli, sciarpe e altri accessori, distinguendosi per la qualità dei materiali e per il numero 16 che compare su quasi ogni capo.

Capi per ogni stagione e per il bassotto Leo

Annunciata con un post su Instagram, la collezione punta a staccarsi dal classico merchandising sportivo della Ferrari. Nei video, il pilota gioca con gomitoli di lana rossi e azzurri, i colori del catalogo. Tra i prodotti figurano cappellini di lana, felpe eleganti, maglioni in misto lana e alpaca e camicie dal taglio moderno.

Lo shop propone anche magliette a maniche corte, completi in raso, costumi e teli da spiaggia, repliche in scala 1:2 dei caschi usati nel mondiale e articoli dedicati a Leo, il suo bassotto.

La reazione di Leclerc e dei fan

Leclerc si è detto «molto felice per questa nuova collezione», ringraziando il team dietro le quinte e sperando che il brand «piaccia tanto quanto a noi». Sotto il post sono arrivati numerosi messaggi di congratulazioni, cuori e commenti positivi, con chi ha scritto di amare la collezione o di trovare i vestiti eccellenti.