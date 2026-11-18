Mentre cresce la pressione sulle grandi potenze perché affrontino i rischi legati all’intelligenza artificiale, il presidente cinese Xi Jinping chiede una cooperazione internazionale più ampia su questo fronte. Durante un incontro dell’Apec a Shenzhen, il leader di Pechino ha indicato la direzione che, a suo giudizio, dovrebbero prendere i Paesi della regione.

L’appello di Xi all’Asia-Pacifico

Secondo le parole riportate, Xi ha invitato a promuovere partenariati per l’innovazione scientifica e tecnologica, ad approfondire la collaborazione nell’economia digitale e nell’intelligenza artificiale, e a favorire una transizione verde a basse emissioni di carbonio. Il messaggio è rivolto ai Paesi dell’area Asia-Pacifico, che Xi ha esortato a rafforzare i rapporti in questi settori.

Una nuova associazione per le grandi baie

Xi ha inoltre sostenuto la creazione di un’associazione mondiale per la cooperazione economica tra le aree delle grandi baie. L’obiettivo indicato è intensificare scambi e interazioni tra queste regioni e individuare nuove forme di collaborazione economica nell’Asia-Pacifico.