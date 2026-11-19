Un oggetto quotidiano diventa uno strumento concreto per sostenere la parità di genere. In occasione di Peroni NovembHer 2026, Peroni lancia la Special Edition BeHer, una collezione di calzini volutamente spaiati, realizzata dagli artisti Linea Daria e Antonio Colomboni. Il 100% degli incassi deriv...

Un oggetto quotidiano diventa uno strumento concreto per sostenere la parità di genere. In occasione di Peroni NovembHer 2026, Peroni lancia la Special Edition BeHer, una collezione di calzini volutamente spaiati, realizzata dagli artisti Linea Daria e Antonio Colomboni. Il 100% degli incassi derivanti dalla vendita sarà devoluto a Fondazione Libellula per finanziare attività di sensibilizzazione sui temi dell’equità di genere e dell’alleanza.

Birra Peroni raddoppierà inoltre la somma raccolta con una donazione di pari importo.

https://www.youtube.com/watch?v=o3oK6EKBcj0