I geometri riuniti al congresso nazionale ‘Valore geometra’ lanciano la proposta di modifica di dieci articoli del Testo Unico dell'Edilizia e del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Obiettivo: semplificare la burocrazia a favore dell’ammodernamento del patrimonio immobiliare italiano, ...

I geometri riuniti al congresso nazionale ‘Valore geometra’ lanciano la proposta di modifica di dieci articoli del Testo Unico dell’Edilizia e del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. Obiettivo: semplificare la burocrazia a favore dell’ammodernamento del patrimonio immobiliare italiano, in gran parte vetusto. La proposta non comporta nuovi oneri per lo Stato né sanatorie generalizzate ed è pensata per uniformare l’applicazione delle norme, ristabilire la certezza del diritto e rendere nuovamente attuabili gli interventi sugli immobili.

https://www.youtube.com/watch?v=m401SowBiRc