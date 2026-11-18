“Come Cna, quindi come architetti, siamo assolutamente favorevoli alla riforma del DPR 380 nei temi degli accertamenti di conformità e di tutte le procedure di sanatoria, in un'ottica di liberare il professionista dall'interpretazione normativa di una selva di norme non solo nazionali ma anche re...

“Come Cna, quindi come architetti, siamo assolutamente favorevoli alla riforma del DPR 380 nei temi degli accertamenti di conformità e di tutte le procedure di sanatoria, in un’ottica di liberare il professionista dall’interpretazione normativa di una selva di norme non solo nazionali ma anche regionali e comunali”. Con queste dichiarazioni Lorenzo Busnengo, coordinamento Centro studi Cnappc – Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, è intervenuto alla V edizione del convegno nazionale Valore Geometra, organizzato a Roma.

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